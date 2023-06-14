內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣

內地出境遊有序重啓，國際遊學亦掀起熱潮，有培訓機構透露今年暑假海外遊學報名人數比之前翻了一倍。遊學費用方面，有家長透露，14天要花上近10萬元（人民幣，下同）。

中新經緯報道，新疆石河子一家英語培訓機構的校長曹帥表示，從2016年起，學校每年夏天開辦英國遊學項目。由於疫情原因，項目停擺，今年四月才重啟。「之前平均每年也就十五六名學生，今年是招生人數最多的一年，全國各地招到了27名學生，快翻了一番。」

作為暑假消費的「重頭戲」，如今海外遊學花費幾何？多家旅遊平台顯示，境外遊學產品較便宜的收費數千元，而數萬元的產品比比皆是。例如，攜程平台銷售的「泰國華欣BYSH國際學校親子營」為期8天，單人收費3,000元；去哪兒旅行平台銷售的「英國文化深度體驗12日游」單人收費42,393元。

曹帥指，大多14天左右的遊學項目人均收費在3.8萬至5萬元不等，合每日2,700-3,600元左右；一些收費較高的機構會在飲食、住宿等硬性條件上主打差異化。部分受訪家長也表示，出國遊學兩周孩子單人花費基本在5萬左右，如果再加一個家長基本上就快到10萬了。

此外，曹帥表示，出境遊恢復後，身邊做研學的機構突然變多。天眼查App數據顯示，目前中國主營業務包含「遊學、研學、夏令營」的企業共有逾1.2萬家，其中廣東、山東、安徽的企業數量較多。今年前5個月新增遊學相關企業580家，按年增長20%。

國際遊學機構WeTalk CMO兼大中華區總經理李柏言稱，隨著出境遊恢復，旅遊人數和留學人數在迅速增加。此外，很多機構和學校也在做遊學項目，相信這一兩年會是遊學熱度的窗口期。

責任編輯：易燕丹

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