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中美關係｜外交部宣布 美卿布林肯18至19日訪華

國情動向 20:19 2023/06/14

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中國外交部宣布，經中美雙方商定，布林肯將於本月18至19日訪華。美國國務院同時宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於本月16日至21日期間，出訪北京及倫敦。

布林肯若順利訪華，將是拜登政府上台以來訪華的最高級美國官員，也是自2018年10月時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪華以來，美國務卿首次出訪北京。

美國國務院發言人米勒指，布林肯將與中國高級官員會面，他將討論保持開放的溝通渠道以負責任地管理美中關係的重要性，以及就多項雙邊議題提出關注，並提及地區和國際議題，和應對跨國共同挑戰的合作空間。

華府官員透露，布林肯18日將會與國務委員兼外長秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅舉行會談，並可能在下周一（19日）與國家主席習近平會面。

秦剛今日稍早與布林肯通電話，秦剛敦促美方停止干涉中國內政，以及借競爭為名損害中方主權安全發展利益。美國國務院聲明指，雙方討論了保持開放溝通渠道對負責任地管理美中關係的重要性。

責任編輯：蒯宇澄

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