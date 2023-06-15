MLF利率如期下調10點子 LPR非對稱調降機率增

人民銀行今日（15日）開展了人民幣2,370億元MLF操作和20億元逆回購操作，MLF利率跟隨先前逆回購利率下調10個基點，一如市場預期。分析指，MLF降息將錨定LRP走低將是大概率，且考慮到房地產業仍然疲弱不振，1年期及5年期LPR非對稱降息預期升溫，作為 房貸 利率定價基準的後者， 降幅有望領先。

國盛證券指，本月20日的1年期和5年期LPR均有望下調，且鑑於近期存款利率調降，疊加近期地產走弱、近半月30城商品房銷售創近年同期新低，預計本次LPR調降幅度可能大於MLF調降幅度，在10-20基點左右，5年期LPR調降幅度更可能是15-20基點。本次降息可能只是開始，政策組合拳近期有望陸續出台。

平安證券指，展望下半年貨幣政策，結構性工具的支持力度將會持續，二次降準可以期待，年內存在再次降息的可能性。

中信證券指，本次政策利率降息不同於去年1月和8月以MLF利率降息為錨，而是類似2020年2月和3月以7天逆回購利率降息為政策目標。此前市場存在的降息預期集中於本月15日MLF利率的調降，本次領先的7天逆回購利率調降超市場預期，也體現出貨幣政策層「加強逆週期調節」的迫切和決心。

植信投資研究院高級研究員王運金指，MLF利率調降將推動短期與中長期利率同步下行，支持商業銀行小幅下調LPR，繼續推動社會融資成本下行，加快需求恢復節奏，穩住經濟增長預期。 東方金誠首席宏觀分析師王青指，政策利率疊加銀行存款利率調降，有效帶動企業和居民實際貸款利率下行，刺激信貸需求。

責任編輯：陳建錫