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內地5月樓價按年由跌轉升0.1% 按月升幅收窄

經濟脈搏 09:30 2023/06/15

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內地5月份70大中城市樓價按年由跌轉升0.1%，自去年4月來首次轉正；按月同樣升0.1％，升幅比上月收窄0.3個百分點，近四個月最低。

國家統計局公布，按年計，當月新樓價格上升城市有26個，比上月增加4個；二手樓上升城市有9個，個數與上月相同。其中，一線城市新樓和二手樓價格分別上升1.7%和0.4%，升幅比上月分別回落0.3和0.5個百分點。二線城市新樓上升0.5%，升幅比上月擴大0.3個百分點；二手樓下跌2.1%，跌幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新樓和二手樓分別下跌1.6%和3.3%，跌幅比上月均收窄0.3個百分點。

按月計，新樓和二手樓價格上升城市分別有46個和15個，比上月分別減少16個和21個。，一線城市新樓價格上升0.1%，升幅比上月回落0.3個百分點；二手樓由由上月上升0.2%轉為下跌0.4%。二線城市新樓上升0.2%，升幅比上月回落0.2個百分點；二手樓由上月持平轉為下跌0.3%。三線城市新樓由上月上升0.2%轉為持平；二手樓由上月持平轉為下跌0.2%。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 樓價 70大中城市

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