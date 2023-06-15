內地5月青年失業率20.8%創新高 國統局：逾600萬人待業

內地5月份全國城鎮調查失業率5.2%，與上月持平。青年失業率繼上月首次突破兩成後再創新高，達到20.8%，全國約600萬青年仍沒有工作。

國統局公布，當月本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.4%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.9%。16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為20.8%、4.1%。25至59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.4%、4.4%、4.1%、3.2%。31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時。

發言人付凌暉指，青年失業率處在高位，初步測算，當月16至24歲青年總量大概9600多萬，很多是在校學生未真正進入到勞動力市場，進入到勞動力市場尋找工作的有3300多萬，這3300多萬當中有2600多萬已經找到工作，大概600多萬目前還在尋找工作。下階段隨著經濟好轉，就業保持總體穩定有較好支撐。

他又回應坊間輿論，強調官方統計的城鎮調查失業率不會低估全國失業情況，能夠客觀反映真實就業。比如2020年初受疫情衝擊，城鎮就業壓力陡然增大，城鎮調查失業率明顯上升。隨著各項穩經濟政策出台，調查失業率也逐步回落。從今年情況看，經濟運行整體恢復向好，城鎮調查失業率總體回落。

責任編輯：陳建錫