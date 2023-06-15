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內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大

經濟脈搏 10:29 2023/06/15

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內地1至5月份全國房地產開發投資45,701億元（人民幣，下同），按年下跌7.2%，跌幅比上月擴大1個百分點。其中，住宅投資34,809億元，跌6.4%。

房地產開發企業房屋施工面積779,506萬平方米，按年下跌6.2% 。其中，住宅施工面積548,475萬平方米，跌6.5%。房屋新開工面積39,723萬平方米，跌22.6% 。其中，住宅新開工面積29,010萬平方米，跌22.7%。房屋竣工面積27,826萬平方米，增19.6%。其中，住宅竣工面積20,194萬平方米，增19.0% 。

銷售和待售方面，商品房銷售面積46,440萬平方米，按年下跌0.9%，其中住宅銷售面積增2.3%。商品房銷售額49,787億元，增8.4%，其中住宅銷售額增11.9% 。5月末，商品房待售面積64,120萬平方米，增15.7%。其中，住宅待售面積增15.9% 。

企業到位資金方面，房地產開發企業到位資金55,958億元，按年下跌6.6%。其中，國內貸款7175億元，跌10.5%；利用外資13億元，跌73.5%；自籌資金16,267億元，跌21.6%；定金及預收款19,878億元，增4.4%；個人按揭貸款10,354億元，增6.5% 。

5月份房地產開發景氣指數為94.56 。

責任編輯：陳建錫

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