  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地5月消費、固投增速均遜預期 工業放緩至3.5%創三個月低

經濟脈搏 10:38 2023/06/15

分享：

分享：

內地5月消費、工業、固投增速均遜於市場預期，規模以上工業增加值按年增速放緩至3.5%，創三個月低位。國家統計局指，經濟恢復基礎尚不穩固，要著力恢復和擴大需求。

國家統計局公佈，5月社會消費品零售總額37803億元（人民幣，下同），按年增長12.7%，增速比上月回落5.7個百分點；按月增長0.42%。今年首5個月，社會消費品零售總額187636億元，按年增長9.3%，比1至4月份加快0.8個百分點。

市場銷售持續恢復，按經營單位所在地分，5月城鎮消費品零售額32906億元，按年增長12.7%；鄉村消費品零售額4897億元，增長12.8%。按消費類型分，商品零售33733億元，增長10.5%；餐飲收入4070億元，增長35.1%。升級類商品銷售增長較快，限額以上通訊器材類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長27.4%、24.4%、14.3%。

內地5月樓價按年由跌轉升0.1% 按月升幅收窄

內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大

5月份，全國規模以上工業增加值按年增長3.5%，比上月回落2.1個百分點；按月增長0.63%。分三大門類看，採礦業增加值按年下降1.2%，製造業增長4.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。裝備製造業增加值按年增長8.0%，快於規模以上工業4.5個百分點。

分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長4.4%；股份制企業增長3.5%，外商及港澳台商投資企業增長4.2%；私營企業增長0.7%。分產品看，太陽能電池、新能源汽車、服務機器人產品產量按年分別增長53.1%、43.6%、34.3%。1至5月，全國規模以上工業增加值按年增長3.6%，與1-4月份持平。

首5個月，全國固定資產投資（不含農戶）188815億元，按年增長4.0%，比1至4月份回落0.7個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增長7.5%，製造業投資增長6.0%，房地產開發投資下降7.2%。全國商品房銷售面積46440萬平方米，按年下降0.9%；商品房銷售額49787億元，增長8.4%。分產業看，第一產業投資按年增長0.1%，第二產業投資增長8.8%，第三產業投資增長2.0%。5月份，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.11%。

國家統計局表示，整體而言，5月國民經濟延續恢復態勢，轉型升級持續推進。但也要看到，國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎尚不穩固。下階段要全面深化改革開放，著力恢復和擴大需求，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，把發揮政策效力、激發經營主體活力和穩定市場信心結合起來，鞏固經濟恢復向好的基礎，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地5月樓價按年由跌轉升0.1% 按月升幅收窄
今日
內地5月樓價按年由跌轉升0.1% 按月升幅收窄
內地5月失業率維持5.2% 青年失業再創新高
今日
內地5月失業率維持5.2% 青年失業再創新高
內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大
今日
內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大

你可能感興趣

內地5月樓價按年由跌轉升0.1% 按月升幅收窄
今日 09:30
內地5月樓價按年由跌轉升0.1% 按月升幅收窄
內地5月失業率維持5.2% 青年失業再創新高
今日 10:02
內地5月失業率維持5.2% 青年失業再創新高
內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大
今日 10:29
內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大
經濟 中國市場 經濟數據表現 遜於預期 工業增加值 社會消費品零售總額 國家統計局 零售 固定資產投資 規模以上工業

上一篇文章

國統局：主要指標回落因去年高基數 次季增長將明顯加快

下一篇文章

內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

印度向中國手機製造商提條件：印籍人士擔任CEO等職
印度向中國手機製造商提條件：印籍人士擔任CEO等職
福特南京研發中心傳大裁員 提前安排大巴和保安
福特南京研發中心傳大裁員 提前安排大巴和保安
海運運費止跌反彈？ 業內人士：船減少了
海運運費止跌反彈？ 業內人士：船減少了
據報內地召商業領袖開緊急會議 就重振經濟徵求意見
據報內地召商業領袖開緊急會議 就重振經濟徵求意見
世界銀行：中國經濟面臨下行風險 樓市結構性問題仍存
世界銀行：中國經濟面臨下行風險 樓市結構性問題仍存
內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣
內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款