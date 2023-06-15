內地5月消費、固投增速均遜預期 工業放緩至3.5%創三個月低

內地5月消費、工業、固投增速均遜於市場預期，規模以上工業增加值按年增速放緩至3.5%，創三個月低位。國家統計局指，經濟恢復基礎尚不穩固，要著力恢復和擴大需求。

國家統計局公佈，5月社會消費品零售總額37803億元（人民幣，下同），按年增長12.7%，增速比上月回落5.7個百分點；按月增長0.42%。今年首5個月，社會消費品零售總額187636億元，按年增長9.3%，比1至4月份加快0.8個百分點。

市場銷售持續恢復，按經營單位所在地分，5月城鎮消費品零售額32906億元，按年增長12.7%；鄉村消費品零售額4897億元，增長12.8%。按消費類型分，商品零售33733億元，增長10.5%；餐飲收入4070億元，增長35.1%。升級類商品銷售增長較快，限額以上通訊器材類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長27.4%、24.4%、14.3%。

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5月份，全國規模以上工業增加值按年增長3.5%，比上月回落2.1個百分點；按月增長0.63%。分三大門類看，採礦業增加值按年下降1.2%，製造業增長4.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。裝備製造業增加值按年增長8.0%，快於規模以上工業4.5個百分點。

分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長4.4%；股份制企業增長3.5%，外商及港澳台商投資企業增長4.2%；私營企業增長0.7%。分產品看，太陽能電池、新能源汽車、服務機器人產品產量按年分別增長53.1%、43.6%、34.3%。1至5月，全國規模以上工業增加值按年增長3.6%，與1-4月份持平。

首5個月，全國固定資產投資（不含農戶）188815億元，按年增長4.0%，比1至4月份回落0.7個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增長7.5%，製造業投資增長6.0%，房地產開發投資下降7.2%。全國商品房銷售面積46440萬平方米，按年下降0.9%；商品房銷售額49787億元，增長8.4%。分產業看，第一產業投資按年增長0.1%，第二產業投資增長8.8%，第三產業投資增長2.0%。5月份，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.11%。

國家統計局表示，整體而言，5月國民經濟延續恢復態勢，轉型升級持續推進。但也要看到，國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎尚不穩固。下階段要全面深化改革開放，著力恢復和擴大需求，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，把發揮政策效力、激發經營主體活力和穩定市場信心結合起來，鞏固經濟恢復向好的基礎，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

責任編輯：易燕丹

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