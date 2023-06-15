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加拿大凍結與亞投行聯繫 中方：指控純屬炒作謊言

國情動向 10:53 2023/06/15

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加拿大宣佈，凍結與亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）的聯繫，並調查有關該行受中國共產黨控制的説法。中國駐加拿大大使館回應稱，有關言論純屬炒作，是徹頭徹尾的謊言。

亞投行全球傳播總監、加拿大籍的畢加博，在社交網站公布辭職消息，直言身為愛國的加拿大人，辭職是唯一可做的事。他聲稱亞投行受中國共產黨員主導，存在「有毒」文化，加拿大作為亞投行成員不符該國利益。

加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）隨即宣佈，凍結與亞投行的關係，即時停止所有由政府主導與亞投行之間的活動，她已經指示財政部調查有關亞投行的指控，以及加拿大參與亞投行的情況。方慧蘭指，審查行動將從速進行，完成後不排除會有任何結果。分析認為，她的言論暗示加拿大可能會退出自2018年3月加入的亞投行。

中國駐加拿大大使館表示，中國是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，通過理事會、董事會等多邊治理機制參與決策。有關個人對亞投行的言論純屬嘩眾取寵的炒作，是徹頭徹尾的謊言。亞投行亦發聲明指，畢加博有關亞投行的公開評論和定性是毫無根據和令人失望。

對於加方領導人提出「去風險」，大使館發言人強調，大量事實表明，中國是維護世界和平、促進共同發展、應對全球挑戰的積極貢獻者。世界面臨的真正風險包括搞陣營對抗、「新冷戰」；肆意干涉別國內政，製造地區動盪混亂；將經貿問題政治化，破壞全球產供鏈穩定；以及對外轉嫁經濟金融風險，周期性收割世界財富，國際社會應警惕及共同抵禦這些風險。

對於「威權政府」的說法，發言人批評，有的國家動輒對其他國家指手畫腳、說三道四，甚至揮舞制裁大棒，這種行為才是不折不扣的「威權」行徑。

責任編輯：易燕丹

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