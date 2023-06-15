國統局：主要指標回落因去年高基數 次季增長將明顯加快

國家統計局分析5月經濟數據及形勢指，主要 生產需求 指標 增速有所回落，因受去年同期基數抬升影響。經濟運行總體平穩，二季度經濟增速將快於首季。

國統局新聞發言人 付凌暉指解讀當月國內經濟運行幾個特點：

一是生產供給持續增加，服務業較快增長。隨著經濟社會全面恢復常態化運行，服務需求持續釋放，帶動服務業增長。 二是消費和投資逐步恢復。市場銷售平穩增長。隨著消費場景的拓展，居民外出購物的增加，市場銷售繼續擴大，服務性消費較快增長。 三是外貿韌性繼續顯現。國際環境複雜嚴峻，世界經濟整體增長乏力，面對外需收縮的困難局面，中國積極開拓與「一帶一路」沿線國家的貿易，穩定傳統貿易夥伴的外貿市場，推動外貿促穩提質，效果持續顯現。 四是就業和消費價格總體穩定。全國城鎮調查失業率與上月持平。經濟運行恢復向好，崗位招聘需求增加，勞動參與率提升，就業形勢總體穩定。 五是高質量發展穩步推進。新動能繼續成長。創新引領作用不斷增強，新產業新業態較快發展。

付提到，工業生產仍面臨一定壓力，主要是世界經濟低迷，工業出口受阻，國內需求不足，工業品價格下降，企業經營困難較多。當前市場壓力較大，中國傳統工業改造升級和新興產業壯大都需要一定時間，企業調整轉型仍較為艱難。但總的來看，未來趨勢發展向好。隨著創新驅動戰略深入實施，產業升級紮實推進，新動能較快成長，對工業生產支撐不斷增強。尤其是中國深入實施製造強國戰略，各項促進製造業發展政策措施逐步顯效，將有利於工業持續健康發展。

消費增長仍面臨一些制約因素，居民消費能力和消費意願提升仍然有較大空間。今年來消費增長對經濟穩定增長發揮重要作用，當月消費繼續保持較快增長。下階段，要繼續推進穩增長穩就業穩物價，落實好促消費各項政策，積極恢復和擴大傳統消費，加快培育新型消費，促進消費穩定增長，推動經濟持續發展。

付指，當月各項生產需求主要指標按年增速有所回落，主要由於上年同期基數抬升影響，剔除基數因素影響，經濟運行總體平穩。去年4月份國內經濟受疫情衝擊影響比較大，5月份以後經濟呈現明顯回升態勢，相應基數明顯提高。 今年來，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，前期受到壓抑的生產需求出現了反彈。從各國情況看，經濟運行恢復常態化運行後，都會出現反彈情況。隨著經濟運行逐步恢復常態化運行後，會逐步進入穩步恢復態勢。

責任編輯：陳建錫