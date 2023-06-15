市場分析：經濟動能減弱 料下半年繼續降息降準

內地5月經濟數據均遜預期，分析人士認為，中國經濟動能正在減弱，應出台有力的政策予以應對，預計下半年有可能繼續下調政策利率和存款準備金率。

內地5月消費、固投增速均遜預期 工業放緩至3.5%創三個月低

內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大

內地5月青年失業率20.8%創新高 國統局：逾600萬人待業

內地5月樓價按年由跌轉升0.1% 按月升幅收窄

上海證券宏觀分析師胡月曉表示，作為經濟第一增長動力的投資下滑加速，表明經濟內生增長動力偏軟程度超出原先預期；工業和消費雖然回落主要是受基數效應變化影響，但偏軟狀態也較為顯著。預計隨著降息放開等促經濟政策效應的逐漸呈現，持續下滑局面不會出現；下半年仍有可能降準、降息。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，迄今為止的所有數據都發出經濟動能正在減弱的一致信號，失業率居高不下，這解釋了為什麼政府本周採取行動下調政策利率。為了經濟復甦可持續，政府出台有力的政策似乎是必要的。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，數據比預期要差，房地產內生動力較弱，要使其內生動力提高，需要解決諸如人口、居民收入等問題，短期可以以基建支撐。另外也說明降息應該是周期性、趨勢性的。現在居民收入預期低，企業實際感受到的貸款利率偏高，因此還是需要持續降息。

責任編輯：易燕丹

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