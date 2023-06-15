多地再掀購車補貼潮 機構：汽車消費助穩經濟

內地下半年開展新一輪汽車促消費活動，料涵蓋全國100個城市1000個縣，多地近日再掀起購車補貼潮。機構認為，汽車消費是穩定經濟的主要抓手。

第一財經報導，粵港澳大灣區車展明日（16日）開幕，深圳福田區同日提供購車補貼，總額為3000萬元（人民幣，下同）；深圳南山區提前宣布補貼，總額高達1.5億元。除深圳外，濟南槐蔭區本周亦以消費券形式補貼200萬元；另南京市、天津市西青區、杭州西湖區分別補貼3500萬元、1000萬元和1500萬元。

深圳市工業和信息化局有關負責人指，深圳組織實施新能源小汽車消費補貼政策，帶動了汽車消費100多億元，拉動了汽車銷售額增長9.9%。

易方達基金認為，汽車產業約佔中國GDP的10%左右，汽車消費是穩定經濟的主要抓手，汽車產業復甦，對穩住整個宏觀經濟大盤有著不可或缺的作用。

值得注意的是，由政企一起補貼的事件也掀起了今年最熱的汽車「價格戰」，最初由國內車企打響，後續多家外資車企也加入。但有市場聲音認為，無序的競爭只造成「只要銷量、不要利潤」的惡性循環，讓車企和經銷商苦不堪言。

責任編輯：陳俊賢

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