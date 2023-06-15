  • 27°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多地再掀購車補貼潮 機構：汽車消費助穩經濟

經濟脈搏 14:09 2023/06/15

分享：

分享：

內地下半年開展新一輪汽車促消費活動，料涵蓋全國100個城市1000個縣，多地近日再掀起購車補貼潮。機構認為，汽車消費是穩定經濟的主要抓手。

第一財經報導，粵港澳大灣區車展明日（16日）開幕，深圳福田區同日提供購車補貼，總額為3000萬元（人民幣，下同）；深圳南山區提前宣布補貼，總額高達1.5億元。除深圳外，濟南槐蔭區本周亦以消費券形式補貼200萬元；另南京市、天津市西青區、杭州西湖區分別補貼3500萬元、1000萬元和1500萬元。

深圳市工業和信息化局有關負責人指，深圳組織實施新能源小汽車消費補貼政策，帶動了汽車消費100多億元，拉動了汽車銷售額增長9.9%。

易方達基金認為，汽車產業約佔中國GDP的10%左右，汽車消費是穩定經濟的主要抓手，汽車產業復甦，對穩住整個宏觀經濟大盤有著不可或缺的作用。

值得注意的是，由政企一起補貼的事件也掀起了今年最熱的汽車「價格戰」，最初由國內車企打響，後續多家外資車企也加入。但有市場聲音認為，無序的競爭只造成「只要銷量、不要利潤」的惡性循環，讓車企和經銷商苦不堪言。

責任編輯：陳俊賢

商務部開展汽車促消費活動 涵蓋百城千縣萬鎮

內地5月消費、固投增速均遜預期 工業放緩至3.5%創三個月低

148個品牌大混戰 內地汽車產業迎淘汰潮

開啟hket App，閱讀全文
汽車 經濟 補貼 銷售 中國

下一篇文章

市場分析：經濟疲弱待政策提振 料下半年續降息降準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

福特南京研發中心傳大裁員 提前安排大巴和保安
福特南京研發中心傳大裁員 提前安排大巴和保安
據報中央召商業領袖開緊急會議 就重振經濟徵求意見
據報中央召商業領袖開緊急會議 就重振經濟徵求意見
世界銀行：中國經濟面臨下行風險 樓市結構性問題仍存
世界銀行：中國經濟面臨下行風險 樓市結構性問題仍存
內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣
內地掀暑期海外遊學熱 14天花近10萬人民幣
海運運費止跌反彈？ 業內人士：船減少了
海運運費止跌反彈？ 業內人士：船減少了
印度向中國手機製造商提條件：印籍人士擔任CEO等職
印度向中國手機製造商提條件：印籍人士擔任CEO等職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款