布林肯訪華為中美「破冰」帶來契機 關係緩和非一日之功

美國國務卿布林肯將於6月18日至19日訪華，預計將聚焦中美氣候合作、貿易問題、芬太尼問題和地緣政治等熱點問題。專家指，布林肯訪華是契機，但中美「解凍」非一日之功。

《澎湃新聞》引述復旦發展研究院研究助理潘弘林指，從此前的氣球事件到本次古巴監聽事件，在兩個同樣是「莫須有」的事情中，美國有截然不同的反應，意味著美國在處理中美關係的態度發生了一定的變化，開始回歸更加客觀理性的態度。

料為其他高級官員訪華鋪路

潘弘林認為，布林肯此次訪問中國，是為美國氣候特使克里、財政部長耶倫，以及商務部長雷蒙多之後訪華「預熱」和鋪路。上述三位高層級官員負責的氣候變化合作、國際金融與匯率穩定以及貿易問題，均需要中美雙方的密切協作，因而有很大概率被布林肯放在談判桌上「預熱」。

他指出，特朗普任期遺留下來的中美關稅問題和所謂的「公平貿易」問題，在拜登上任兩年後仍懸而未決，而拜登任期上對中國半導體行業的制裁又進一步加劇貿易衝突。美方可能有較強的意願推進貿易問題有實際進展，同時也用貿易作為進一步改善中美關系的杠杆。

中美關係｜外交部宣布 美卿布林肯18至19日訪華

秦剛與布林肯通電話 促停止借競爭名義損中方利益

另外，布林肯此訪預計將關注的芬太尼問題。氣球事件之後，中國宣布暫時凍結中美雙方的禁毒合作。據CNN報導，近期在國會聽證時，部分國會議員就芬太尼問題對布林肯施加了一定的壓力，要求布林肯敦促重啟中美雙邊合作，以切斷芬太尼的化學製作供應鏈、防止芬太尼繼續被走私到美國。因此，在布林肯訪華的過程中，可能會要求中方重啟關於芬太尼的合作，並深化國際禁毒。

中美「解凍」非一日之功

最後是中美雙方迄今為止分歧最大的國際地緣政治問題和台灣問題，也是雙方最需要為潛在的衝突「設置護欄」的議題。潘弘林表示，在目前美國進一步加強對台軍售以及對台軍隊訓練的背景下，其未來對「一個中國」承諾會有多強的承諾，仍是未知之數。因此，布林肯此行在台海問題上與中國達成更多共識的前景並不樂觀。

潘弘林稱，布林肯本次訪華會為中美關係破冰帶來契機，推動中美雙方落實兩國元首共識、在實質議題繼續取得合作進展。《紐約時報》的專欄作者則指出，中美破冰需要很長時間，如果中美雙方希望在涉及兩國核心利益的議題中，尤其是在安全領域取得更多共識並管理衝突，雙方仍應在布林肯訪華之後採取進一步的外交行動。

責任編輯：陳俊賢