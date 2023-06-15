李強將訪問德法兩國 上任後首外訪

外交部今日（15日）宣布，應德國總理朔爾茨、法國政府邀請，國務院總理李強將於本月18日至23日對德國進行正式訪問並舉行第七輪中德政府磋商、對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。

外交部發言人汪文斌表示，李強總理上任後首訪首站選在德國，充分體現了中方對中德關係的高度重視。近年來，中德全方位戰略夥伴關係保持高水平運行，兩國領導人交往密切，各領域務實合作不斷深化，呈現出強勁韌性與活力。

汪文斌稱，中德政府磋商機制由兩國總理共同主持，是中德合作的超級發動機。此次總理率團參加第七輪中德政府磋商，對雙方各領域務實合作全面盤點推進。期間，總理還將出席第十一屆中德經濟技術合作論壇，並同兩國經濟界代表深入交流。

汪文斌又指，李強上任後首次出訪即選擇法國，體現了中方對中法關係的高度重視，此行旨在加強溝通協調，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。其中一項重要日程是應邀出席法國總統馬克龍倡議舉行的新全球融資契約峰會。中方期待同包括法國在內的各方一道努力，為推動全球發展更加公平更可持續作出積極貢獻。

責任編輯：陳俊賢