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內地前5月FDI美元計下跌5.6% 跌幅擴大

經濟脈搏 18:10 2023/06/15

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商務部公布，內地1至5月份全國實際使用外資（FDI）5748.1億元人民幣，按年增長0.1%，增幅較上月大幅放緩2.1百分點；折合843.5億美元，下跌5.6%，跌幅擴大2.4個百分點。

從行業看，製造業實際使用外資金額1470.8億元人民幣，按年長5.9%。高技術產業實際使用外資增長7.5%，其中高技術製造業增長30.8%，高技術服務業增長1.5%。從來源地看，法國、英國、加拿大、日本實際對華投資分別增長429.7%、179.2%、170.1%和63.3%，以上包括通過自由港投資數據。

商務部外資司負責人解釋美元計跌幅擴大，一是去年前5月大項目集中到資，金額以美元計達歷史同期最高，導致基數大；二是受近期美元匯率波動影響。

另外，內地對外非金融類直接投資3564.6億元人民幣，按年增長24.2%，折合517.8億美元，增長16.1%。中國企業在「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資630.6億元人民幣，增長19.6%，折合91.6億美元，增長11.8%，佔同期總額的17.7%。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 FDI 中國

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