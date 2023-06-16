中央傳最快數天公布提振經濟計劃 料發萬億人幣特別國債

中央的大規模重振經濟計劃據報最快數天內公布，可能包括發行1萬億元人民幣特別國債、數十億美元基建計劃，以及進一步放寬樓市投資。

《華爾街日報》經由多名知情人士得知有關消息，指繼本周下調兩次政策利率後，人民銀行昨日（15日）又下調了另一項關鍵利率，同時最新的經濟數據顯示中國經濟復甦勢頭正在減弱。中央打算計劃採取重大措施提振經濟，包括新增數十億美元的基礎設施支出，以及放寬規定以鼓勵房地產投資者買更多房產。

房地產投資方面，在考慮的是取消對較小城市第二套住房的購買限制，因目前許多城市的買家被禁止購買多套房產，該一政策原本旨在防止投機行為。另外，作為刺激措施一部分，中央還在考慮發行大約1萬億人民幣元的特別國債，資助基建項目和其他促進經濟增長的舉措，並間接幫助地方政府償還債務。

報道指，這些舉措表明隨著中國解除嚴格新冠疫情防控措施帶來的一波熱潮逐漸消退，官方對經濟前景日益感到不安。

路透社另引述參與政策討論的消息人士指，中央今年還會推出更多刺激措施，以支撐放緩的經濟，但對債務和資本外逃的擔憂將使刺激措施繼續瞄準提振消費者和民間部門疲弱的需求。國務院正就此徵求經濟學家和顧問的建議，但鑒於重大政策調整需要最高層批準，各方正聚焦於7月召開的中央政治局會議。

「降息是必要的，但要使其奏效，我們需要依靠財政政策來促進投資，我們需要房地產政策來釋放需求。」

該消息人士指，地方政府或在未來幾個月加快債券發行，為基礎設施項目提供資金，同時當局可能會給予消費者更多的支持，特別是在購買汽車和家電方面。但由於國內債務負擔急增，刺激基礎設施支出的空間可能有限。當局也在考慮支持陷入困境的房地產業，包括適度放寬信貸條件和一些地區的買房限制。

彭博：北京考慮降息等一攬子刺激措施 最快本周討論

責任編輯：陳建錫