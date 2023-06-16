  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐盟促成員國停用華為及中興5G設備 京批有罪推定

經濟脈搏 15:37 2023/06/16

分享：

分享：

歐盟委成員就5G網絡安全發表第二份報告，以集體風險為由，敦促更多成員國限制使用或全面排除中國通訊設備製這商華為及中興的5G設備。

歐盟內部市場專員布萊頓指周四（15日）表示，5G網絡安全對歐盟至關重要，其本身是重要的基礎設施，對於依賴5G的其他領域，如能源、交通、衛生和金融，也是重要的基礎設施。他提到歐盟已在2020年通過關於5G網絡安全的政策工具，建議對「高風險供應商」作出限制，但只有10個成員國切實執行。

「這太慢了，而且它構成了重大的安全風險，暴露了本聯盟的集體安安。」布萊頓表示，各成員國今次一致同意歐盟關於5G網絡安全的第二份報告，在此基礎上，歐盟委員會發布了一份函件，確認某些成員國採取的限制或完全排除華為和中興進入其5G網絡的決定是合理的，並符合該政策工具的規定。

他補充，歐盟要確保5G等關鍵領域的風險和對外依賴，以免它被用作違反歐盟利益的「武器」。他呼籲所有成員國和電信商採取必要措施，別再拖延。

中國外交部發言人汪文斌周五（16日）回應稱，歐盟委員會說華為、中興等中國通信企業存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定，中方堅決反對。中方強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則，避免泛政治化、泛安全化，不得以安全為名，行打壓他國企業之實。

歐盟擬強制禁止成員國使用華為5G設備

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 5G 科技戰 華為 歐盟 中國 中歐關係

上一篇文章

瑞銀美銀均調低中國今年GDP預測 料政策支持有望加碼

下一篇文章

一線城市二手樓價齊降 專家料新一輪刺激政策會加快出台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

鴻海劉揚偉稱中美關係緊張 需為最壞情況作準備
鴻海劉揚偉稱中美關係緊張 需為最壞情況作準備
內地5月青年失業率20.8%創新高 國統局：逾600萬人待業
內地5月青年失業率20.8%創新高 國統局：逾600萬人待業
美光宣布擴大在華投資 斥43億人幣在西安建新廠
美光宣布擴大在華投資 斥43億人幣在西安建新廠
多地再掀購車補貼潮 機構：汽車消費助穩經濟
多地再掀購車補貼潮 機構：汽車消費助穩經濟
內地前5月FDI美元計下跌5.6% 跌幅擴大
內地前5月FDI美元計下跌5.6% 跌幅擴大
中央傳最快數天內公布提振經濟計劃 料發萬億人幣特別國債
中央傳最快數天內公布提振經濟計劃 料發萬億人幣特別國債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款