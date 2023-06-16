歐盟促成員國停用華為及中興5G設備 京批有罪推定

歐盟委成員就5G網絡安全發表第二份報告，以集體風險為由，敦促更多成員國限制使用或全面排除中國通訊設備製這商華為及中興的5G設備。

歐盟內部市場專員布萊頓指周四（15日）表示，5G網絡安全對歐盟至關重要，其本身是重要的基礎設施，對於依賴5G的其他領域，如能源、交通、衛生和金融，也是重要的基礎設施。他提到歐盟已在2020年通過關於5G網絡安全的政策工具，建議對「高風險供應商」作出限制，但只有10個成員國切實執行。

「這太慢了，而且它構成了重大的安全風險，暴露了本聯盟的集體安安。」布萊頓表示，各成員國今次一致同意歐盟關於5G網絡安全的第二份報告，在此基礎上，歐盟委員會發布了一份函件，確認某些成員國採取的限制或完全排除華為和中興進入其5G網絡的決定是合理的，並符合該政策工具的規定。

他補充，歐盟要確保5G等關鍵領域的風險和對外依賴，以免它被用作違反歐盟利益的「武器」。他呼籲所有成員國和電信商採取必要措施，別再拖延。

中國外交部發言人汪文斌周五（16日）回應稱， 歐盟委員會 說華為、中興等中國通信企業存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定，中方堅決反對。中方 強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則，避免泛政治化、泛安全化，不得以安全為名，行打壓他國企業之實。

歐盟擬強制禁止成員國使用華為5G設備

責任編輯：陳建錫