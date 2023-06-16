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發改委6方面重點發力 抓緊出台恢復和擴大消費政策

經濟脈搏 11:43 2023/06/16

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內地5月消費、工業和投資數據都差過市場預期。國家發改委表示，在經濟恢復過程中，部分領域出現暫時波動屬正常情況，當局將在六方面重點發力，包括抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策。

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，中國經濟運行保持恢復態勢，服務業持續回升。熱點消費較快增長，5月汽車銷量按年增長27.9%，餐飲、旅遊等接觸型聚集型服務消費明顯改善，消費對經濟恢復發展的拉動作用有望進一步凸顯。固定資產投資量增質優。

她説，長遠來看，經濟向好趨勢依然穩固。盡管當前市場需求有所不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變中國經濟長期向好的大勢。相信隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，中國經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。

孟瑋表示，下一步發改委將全面落實黨中央、國務院決策部署，重點在6方面發力：

一是抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，大力推動新能源汽車下鄉。

二是加快實施「十四五」規劃102項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，發揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效激發民間投資活力。

三是加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，著力突破短板領域，做大做強優勢領域。

四是扎實推動重點領域改革，更大力度吸引和利用外資，穩住外貿外資基本盤。

五是強化就業優先導向，擴大高校畢業生等就業渠道，多渠道增加城鄉居民收入，切實保障和改善民生。

六是抓好糧食生產和重要農產品供應保障，做好迎峰度夏電力供應保障，有效防範化解重點領域風險。

中央傳最快數天內公布提振經濟計劃

內地5月消費、固投增速均遜預期 工業放緩至3.5%創三個月低

責任編輯：易燕丹

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