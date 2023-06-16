一線城市二手樓價齊降 專家料新一輪刺激政策會加快出台

內地樓市復甦力度減弱，5月一線城市二手樓價更由升轉跌，專家預計新一輪刺激政策會加快出台。

國家統計局數據顯示，按月計，5月一線城市二手住宅銷售價格由上月上漲0.2%轉為下降0.4%。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.6%、0.8%、0.2%和0.1%；二、三線城市銷售價格由上月持平分別轉為下降0.3%和0.2%。

《每日經濟新聞》引述易居研究院研究總監嚴躍進分析稱，5月最大的特徵在於樓價指數按月漲幅連續兩個月收窄，說明樓市沒有延續一季度回暖的態勢，亟需新政策給予刺激。

「當前的降溫具有普遍性，一些一線城市新樓市場表現也不好，部分城市甚至出現了零首付、低首付或負首付等新現象，說明購房支付能力非常弱。」嚴躍進認為，鑒於類似數據和一季度有較大的背離，預計新一輪購房刺激政策會加快出台，尤其是會結合穩經濟的大框架進行。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，各地樓市政策出台頻次有所放緩，部分核心一二線城市優化調控政策，但居民置業意願整體處於低位，房地產市場活躍度進一步回落。

6月作為房企年中衝刺關鍵節點，若支持政策能夠進一步落地，在房企大力推盤和促銷之下，市場情緒有望好轉。但全國市場高基數效應逐漸顯現，陳文靜認為，全國商品房銷售規模按年降幅或較大，不同城市市場分化或進一步加劇。

內地5月樓價按年由跌轉升0.1% 按月升幅收窄

內地前5月房地產開發投資按年跌7.2% 跌幅擴大

責任編輯：易燕丹

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