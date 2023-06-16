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習近平唔蓋茨：中美關係基礎在民間

國情動向 14:03 2023/06/16

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國家主席習近平今日（16日）在北京會見訪華的微軟創辦人蓋茨，為疫情後首度接見的外國商業領袖，習近平與蓋茨上次會面，是在2015年的海南博鰲論壇期間。習近平表示，中美關係的基礎在民間，人們應該多走動、多交流，增進了解；中國不會國強必霸。蓋茨表示，願同中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經驗和技術向發展中國家推廣。

據人民日報報導，習近平對蓋茨及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞。習近平強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，我提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是為解決全球性挑戰提供中國方案。中國保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻。

習近平強調，中方願同世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰。中方願同蓋茨基金會繼續加強相關領域合作，並向其他發展中國家提供力所能及的支持和幫助。

習近平說，蓋茨是他今年在北京會見的第一位美國朋友。世界正在走出新冠疫情，人們應該多走動、多交流，增進了解。「我常講，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去」。

蓋茨介紹了對華合作進展情況及未來設想，稱中國在減貧和應對新冠疫情方面取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立了很好榜樣。近年來，蓋茨基金會和中國開展了良好合作，取得顯著進展。中國加快創新發展，對中國有利、對發展中國家有利、對世界有利。基金會致力於同中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經驗和技術向發展中國家推廣。

責任編輯：陳俊賢

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