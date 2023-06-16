沙利文︰不預期布林肯訪華為美中關係帶來突破

美國國務卿布林肯訪華在即，白宮國安顧問沙利文表示，不預期他此行能為美中關係帶來突破。北京回應，溝通要有實際效果，不能邊溝通邊損害對方利益。

沙利文表示，布林肯訪華期間將解釋政策，美方會透過有力的外交，管控美中緊張關係。他形容，對美方來說，印度總理下周訪美，比布林肯訪華更加重要。

在本周稍早的一個華府電話會議上，白宮印太事務協調員坎貝爾、國務院亞太事務助卿康達提到，與美中官員過往的多次會談一樣，台灣、烏克蘭問題將是布林肯議程上的重要議題，而如何加強兩國民間交流，也會是他此行目的之一。同時，美方還希望通過本次會晤，促成更多美國高官在今年夏季訪問中國。

中國外交部發言人汪文斌回應有關說法稱， 美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，尊重彼此在歷史文化、社會制度、發展道路上的不同，照顧彼此核心利益和重大關切。

他稱，美方總是講中美要開展對話溝通，要為中美關係加裝護欄兜底，中方對話溝通的大門是敞開的，兩國的溝通也一直沒有中斷，溝通要解決雙方的關切，要有實際效果，解決問題，不能一邊溝通一邊損害對方利益，不能說一套做一套。中方再次敦促美方將拜登總統作出的積極表態落到實處，停止干涉中國內政、損害中方利益，停止對華遏制打壓，同中方相向而行，排除障礙，創造條件，推動中美關係逐步重回穩定發展軌道。

另有分析人士認為，布林肯此行亦可能為美中領導人在11月美國三藩市的亞太經濟合作組織（APEC）領導人峰會期間會晤鋪路。

責任編輯：陳建錫