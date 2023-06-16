瑞銀美銀均調低中國今年GDP預測 料政策支持有望加碼

中國5月經濟增速弱於市場預期，瑞銀將中國今年GDP增長預測由5.7%下調至5.2%，預計政策有望加碼。但經濟疲弱形勢或持續至明年，因此將明年GDP增長預測由5.2%下調至5%。此外，美銀將中國今年經濟增長預測下調至5.7%。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，隨著基數效應消退，5月經濟數據按年增速放緩，按月動能大致持穩。第二季經濟增長動能弱於之前預期，消費和房地產活動面臨下行壓力，4至5月經濟按月增長較第一季大幅放緩，高頻數據顯示6月至今增長動能未有明顯改善。

她又預計下半年房地產活動可能企穩，但存在較大不確定性，若開發商融資壓力沒有明顯緩解，房地產投資和建設活動可能將進一步走弱。

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汪濤指，人民銀行本周降息可能代表政策支持加碼的開始。如果經濟增長動能持續低迷或進一步走弱，未來出台的政策支持可能包括進一步放鬆房地產政策，例如進一步放鬆二線城市購房限制，降低二套房貸款首付要求，增加「保交樓」資金支持，改善開發商融資條件等。

另外會增強財政和準財政擴張力度，例如加快發行地方政府專項債、籌集和使用新一批政策性銀行專項基建投資基金，從而提振基建投資；中央政府可以向地方政府提供臨時信貸和資金支持，以清償對企業供應商的欠款。

美銀下調中國經濟增長預測至5.7%

汪濤認為，部分措施在7月底之前就可能推出，不過重大的財政政策支持和顯著的宏觀政策轉向，可能需要等到7月底的政治局會議上公布。

另外，美國銀行全球研究（BoFA Global Research）將中國今年經濟增長預測下調至5.7%，較此前預期下調0.6個百分點，成為中國5月工業產出和零售銷售增長不及預期後，第二家修改預測的華爾街銀行。

摩根大通昨日亦將中國今年GDP增長預測下調0.4個百分點至5.5%。

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責任編輯：易燕丹

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