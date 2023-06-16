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五部門：加強財金政策協同 形成金融支農體系

經濟脈搏 17:59 2023/06/16

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人民銀行、農業農村部等五部門要求加強財政金融政策協同，形成金融支農綜合體系，做好糧食和重要農產品穩產保供金融服務，支持農業創新企業上市。

五部門聯合印發《關於金融支持全面推進鄉村振興 加快建設農業強國的指導意見》，要求積極支持符合條件的國家種業陣型企業、農業科技創新企業上市、掛牌融資和再融資；鼓勵符合條件的企業發行公司債券、短期融資券、中期票據、資產支持證券、資產支持票據、鄉村振興票據等用於鄉村振興。

鼓勵金融機構發行「三農」、小微、綠色金融債券，拓寬可貸資金渠道；鼓勵運用信貸、債券、資產支持證券、基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）等方式，支持專業化、規模化住房租賃企業發展。在金融支持農業科技方面，開辟貸款綠色通道，加強種業振興等農業關鍵核心技術攻關金融支撐。

意見又要求，各金融機構要加大高標準農田和水利基礎設施建設信貸投放，鼓勵將符合條件的項目整省整市打捆打包，統籌構建多元化貸款償還渠道。鼓勵金融機構持續加大對生物育種重大項目、國家育種聯合攻關和畜禽遺傳改良計劃等中長期貸款投入，創新品種權、育種制種設施設備等抵質押貸款業務。

意見強調要做好糧食和重要農產品穩產保供金融服務，金融機構圍繞新一輪千億斤糧食產能提升行動、玉米單產提升工程和噸糧田創建，強化糧食生產主體擴大產能、設備改造、技術升級等融資需求對接，促進糧食穩產增產。

責任編輯：陳建錫


 

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