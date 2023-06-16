蓋茨談中國行：期待探索新的合作和創新機遇

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）近日訪問中國，他今日發文分享此次中國行經歷，表示期待着探索新的合作和創新機遇。

蓋茨通過他的微博和微信公眾號發文指，過去幾天，對中國進行了一次令人難忘的訪問，看到一些可能推動全球進步的創新。

蓋茨指，這是他四年來首次訪問中國。在今年的每次出訪中，他都會傳遞一個關鍵信息：在過去二十年中，全球在減少貧困和改善健康方面取得了重大進展，但是新冠疫情減緩甚至逆轉了一些全球目標的進展，比如減少貧困、抗擊結核病和瘧疾等。

中國在減貧、抗擊瘧疾等擁有豐富經驗

蓋茨稱，解決這些問題需要創新，包括新的工具和新的方法。中國在這方面擁有豐富經驗。中國已在本土成功消除了包括脊髓灰質炎和瘧疾在內的多種疾病、研發的青蒿素等藥物拯救了全球數百萬瘧疾患者的生命、在減貧方面取得了巨大進展，並在可再生能源領域進行了重大投資。因此他十分期待看到中國這四年來發生的變化。

蓋茨表示，此行他參觀了全球健康藥物研發中心（GHDDI），這是一個由蓋茨基金會與北京市政府和清華大學在六年前合作成立的機構，他承諾將在未來五年持續提供支持。他還參觀了國家作物種質資源庫，幫助農民提高生產力並儘可能減少對化肥、農藥和灌溉的需求。

蓋茨指，「令我振奮的是，中國承諾與低收入國家分享他們的專業知識和創新實踐。通過幫助農民適應氣候變化、增加收入並應對糧食危機，中國正在為全球糧食安全做出重大貢獻。」

期待攜手應對全球性挑戰

蓋茨表示，基金會與中國夥伴開展合作已超過15年，取得了豐碩成果，作物種質資源庫和GHDDI只是其中兩個例證。在接下來的幾個月裏會有很多重大時刻，包括在巴黎舉行的新全球融資協議峰會、在新德里舉行的二十國集團峰會和在杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會等。中國和其他國家可以通過這些平台做出更多貢獻。

他在最後寫到，「我深信，如果我們攜手合作應對氣候變化、健康不平等和糧食安全等問題，我們將能夠取得非凡的進展。我期待着探索新的合作和創新機遇，為所有人創建一個更加美好的未來。」

責任編輯：袁瑋婧