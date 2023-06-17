美媒：氣球風波後拜登想與習通話 官員用這理由勸阻他

今年2月，氣球風波成了中美關係的關鍵詞之一，國務卿布林肯原定的訪華計劃亦因此而取消。美媒揭露，氣球事件發生後，美國總統拜登曾想和中國國家主席習近平通話，但高級國家安全顧問阻止了拜登，認為中國領導人太生氣了，這可能「看起來像是拜登在懇求談判」。

顧問：現在不是對話的合適時機

美軍2月4日在南卡羅萊納州臨近海域上空擊毀首個氣球，並打撈檢測。據NBC News（美國全國廣播公司）報道，兩位高級政府官員和一位熟悉討論的前美國高級官員表示，擊破氣球的幾天後，拜登想與習近平交談，甚至公開表示他希望這樣做，但拜登的高級國家安全顧問說服了他。

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官員們表示，拜登認為，如果他有機會直接交談並平息事態，將有助於緩和中美最近升級的緊張關係。但官員們表示，總統的顧問向他說明，現在不是領導人對領導人對話的合適時機，最好的行動方案是開始與中低級官員接觸北京，並逐步向上。

官員們說，拜登的顧問告訴他，中國對拜登在氣球飛越美國一周後將其擊落的決定感到非常憤怒，因此與習近平的電話無法取得成果。

有官員指，目標不是讓兩國領袖通話，而是讓美中關係重回正軌。

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在此後的幾個月裡，拜登政府一直致力於通過總統級別以下的對話和會談，在雙方之間建立信任來努力恢復關係。2月，在氣球被擊落後，布林肯在慕尼黑舉行的一次會議間隙與中中央政治局委員兼中央外事辦主任王毅會面，白宮取得了初步突破。但在接下來的幾個月裡，華盛頓和北京之間的交流基本停止，白宮努力確保關鍵官員之間的對話。

上個月，白宮國家安全顧問沙利文在維也納與中國高級官員會面。同樣在5月，中央情報局局長伯恩斯秘密前往北京與中國官員會面，商務部長雷蒙多在華盛頓接待了中國同行，財政部長耶倫表示計劃在適當的時候訪問中國。

白宮國家安全委員會發言人表示，拜登並沒有被勸阻不要與習近平通話，指華府一直強調與中國保持多方面溝通渠道，以管理競爭和避免與中國發生衝突的重要性。

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責任編輯：尹航

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