新一輪地方汽車消費補貼密集出爐 深圳南山最高補貼3.3萬

為促消費，多地開始發放新一輪汽車消費券。以深圳南山區為例，消費者買車最高可獲3.3萬元（人民幣，下同）補貼。

遼寧瀋陽：6月15日，沈陽市人民政府網站發布消息稱，6月18日至30日對在沈陽市相關區域內納入限上統計體系的汽車銷售企業購買新車的個人消費者（戶籍不限），一次性發放總額1億元的汽車消費補貼。

據介紹，根據購買新車發票價稅合計金額不等，發放汽車消費補貼2000-4000元不等。購買新能源汽車，在以上補貼基礎上再增加發放1000元汽車消費補貼。

深圳南山、福田、龍崗：6月14日，深圳市南山區推出購車補貼活動。本輪汽車促消費活動發放金額相較第一輪增加50%，補貼總額高達1.5億元，消費者買車最高可獲3.3萬元補貼。

據深圳特區報報道，6月14日至8月31日期間，南山區工信局（商務局）聯合80餘家轄區汽車經銷企業，開啟第二輪現金購車補貼，個人消費者在參與活動的南山區納統汽車經銷企業處購買小汽車（新車）並在公安局交通警察局完成注冊登記的，可根據單輛汽車的購車發票金額（含稅價）審核後，分為五檔申領5000元-3.3萬元不等的現金補貼。

福田區也推出今年第三輪購車補貼活動，個人消費者在納入福田區限額以上零售業統計的汽車經銷企業處購買小汽車（新車）可申領5000元-1.5萬元不等的購車補貼；龍崗區也宣布將發放總額不超過5000萬元的購車補貼及保費補貼。

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此外，6月份以來，還有江蘇南京、浙江東陽、安徽亳州、遼寧盤錦、杭州市西湖區等地區紛紛掀起汽車促銷熱潮。

在國家層面，近期也有不少汽車消費利好政策出台。6月2日召開的國務院常務會議提出要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策；6月8日，商務部辦公廳發布關於組織開展汽車促消費活動的通知，提出要結合「2023消費提振年」工作安排，統籌開展「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動；6月15日，工業和信息化部辦公廳、發展改革委辦公廳等五部門發布了《關於開展2023年新能源汽車下鄉活動的通知》。

華安證券表示，汽車行業作為國民經濟的支柱產業，是拉動內需、促進就業的關鍵領域。此輪汽車促消費活動有助於提振居民消費信心，穩定全產業鏈就業。

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責任編輯：尹航

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