布林肯訪華前與南韓外長通話 支持發展成熟韓中關係

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將展開訪華行程，他在啟程前與南韓外交部長朴振通話，除商議韓美、韓中、北韓問題等重大議題，也表示支持在相互尊重前提下發展成熟韓中關係。通話中亦提及半導體問題。

南韓外交部發布新聞稿表示，布林肯與朴振今天上午進行通話，兩人在通話中談及布林肯將代表美國最高階外交官員近5年來首度訪問中國，朴振對於美方在艱困環境下仍負起責任維護美中關係表示支持，並說明了韓方對韓中關係的立場。

布林肯也對韓國政府堅持基於相互尊重、發展成熟韓中關係的努力表達支持，承諾盡快與韓方分享這次訪中的詳細成果。

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韓媒分析，布林肯這番言論可能是就中國駐韓大使邢海明發言爭議，表達對韓方的支持立場。邢海明8日與韓國最大在野黨共同民主黨代表李在明會面時，公開說出「賭中國輸會後悔」等批評韓國外交政策的言論，引發韓方不滿，要求中方採取「適當措施」。

此外，布林肯也就限制對中國出口半導體的相關事項，對韓方表達關切，雙方決定預計於下半年進行的多邊會議中持續進行高層級磋商。

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責任編輯：尹航

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