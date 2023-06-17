李稻葵：不要有人口焦慮 不能把經濟下滑推給人口

中國的人口問題成外界關注焦點。學者李稻葵在一場論壇上表示，他不認為應該有人口焦慮，也不同意把經濟下滑推到人口上。他強調，中國的人力資源總量還在上升，因為健康活躍人口的總量在上升。

經濟工作的思路要變成防過冷

第45屆清華大學中國與世界經濟論壇於6月17日在京舉行。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵出席並演講。

李稻葵在演講中談到人力資源時表示，他不認為應該有人口焦慮，盡管人口總量上升或見頂，但人力資源總量還在上升，因為健康活躍人口的總量在上升。

他說，今天平均男性一般到68歲不會有慢性病，都很活躍，平均受教育水平不斷上升，所以我們計算到2050年，中國人力資源的總量會高達14.66億，仍是世界第一，所以不要有人口焦慮，不能把經濟的下滑推給人口。

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此外，李稻葵在演講中表示，從現在開始，經濟工作思路要變，要從過去防過熱變成防過冷，包括不能炒房等，根本的思路要改變。

他建議，短期內呼籲推出幫助消費恢復的政策，比如在支付環節提供5-10%的補貼。另外，要想方設法鼓勵民營經濟繼續投資，要明確民營經濟的政治地位，從根子上給民營企業家吃定心丸。

責任編輯：尹航

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