  • 26°C
香港時間 : 2023617日 (週六) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李稻葵：不要有人口焦慮 不能把經濟下滑推給人口

經濟脈搏 17:16 2023/06/17

分享：

分享：

中國的人口問題成外界關注焦點。學者李稻葵在一場論壇上表示，他不認為應該有人口焦慮，也不同意把經濟下滑推到人口上。他強調，中國的人力資源總量還在上升，因為健康活躍人口的總量在上升。

經濟工作的思路要變成防過冷

第45屆清華大學中國與世界經濟論壇於6月17日在京舉行。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵出席並演講。

李稻葵在演講中談到人力資源時表示，他不認為應該有人口焦慮，盡管人口總量上升或見頂，但人力資源總量還在上升，因為健康活躍人口的總量在上升。

他說，今天平均男性一般到68歲不會有慢性病，都很活躍，平均受教育水平不斷上升，所以我們計算到2050年，中國人力資源的總量會高達14.66億，仍是世界第一，所以不要有人口焦慮，不能把經濟的下滑推給人口。

官媒：人口老齡化將是長期基本國情

聯合國：印度超過中國成為全球人口最多國家

此外，李稻葵在演講中表示，從現在開始，經濟工作思路要變，要從過去防過熱變成防過冷，包括不能炒房等，根本的思路要改變。

他建議，短期內呼籲推出幫助消費恢復的政策，比如在支付環節提供5-10%的補貼。另外，要想方設法鼓勵民營經濟繼續投資，要明確民營經濟的政治地位，從根子上給民營企業家吃定心丸。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 經濟 人口 補貼 中國

下一篇文章

美光：中國禁令或使半數在華收入不保
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

歐盟促成員國停用華為及中興5G設備 京批有罪推定
歐盟促成員國停用華為及中興5G設備 京批有罪推定
一線城市二手樓價齊降 專家料新一輪刺激政策會加快出台
一線城市二手樓價齊降 專家料新一輪刺激政策會加快出台
美光宣布擴大在華投資 斥43億人幣在西安建新廠
美光宣布擴大在華投資 斥43億人幣在西安建新廠
發改委6方面重點發力 抓緊出台恢復和擴大消費政策
發改委6方面重點發力 抓緊出台恢復和擴大消費政策
中央傳最快數天內公布提振經濟計劃 料發萬億人幣特別國債
中央傳最快數天內公布提振經濟計劃 料發萬億人幣特別國債
瑞銀美銀均調低中國今年GDP預測 料政策支持有望加碼
瑞銀美銀均調低中國今年GDP預測 料政策支持有望加碼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款