布林肯展開兩天訪華行程 與秦剛在京舉行會談

美國國務卿布林肯抵達北京，展開兩日訪華行程，今日下午與國務委員兼外長秦剛舉行會談。這是布林肯首次以國務卿的身份訪華，也是自2018年10月以來訪問中國的最高級別美國官員。

布林肯的專機早上7時30分左右抵達北京，美國駐華大使伯恩斯及中國外交部北美大洋洲司司長楊濤到場迎接。據美國國務院公布的日程，布林肯下午將會與秦剛會面，晚上將舉行工作晚宴。

外電較早時引述美方官員指，布林肯今日亦會與中央外事辦主任王毅會晤，明日可能獲國家主席習近平接見。在布林肯訪華前夕，美國國務院網站首頁的背景圖片已換成中國街景圖，並附文介紹布林肯此行。

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布林肯：美中要建立更好溝通渠道 確保競爭不會演變成衝突

路透社分析稱，布林肯此行將為未來幾個月兩國之間更多高層交往鋪路，包括美國財長耶倫和商務部長雷蒙多可能訪華，亦可能為今年稍後中美元首在多邊峰會上會面奠定基礎。

外交部發言人汪文斌此前表示，布林肯訪問期間，雙方將就中美關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見。中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。

據美國國務院消息，建立溝通渠道防止誤解誤判、捍衛美國價值觀和利益以及合作應對全球挑戰是布林肯此次訪華的目標。美國助理國務卿康達則表示，「並不預計布林肯此行會達成一系列可交付的成果。」

責任編輯：易燕丹

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