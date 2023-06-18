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內地學者：布林肯訪華試圖確認中美高層交往時間表

國情動向 15:15 2023/06/18

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美國國務卿布林肯抵達北京，展開兩日訪華行程。有內地學者指，布林肯這訪只能說是中美願意結束前段時間的僵冷狀態，繼續推進高層互動，談不上是「破冰」。

在氣球風波發生4個多月後，布林肯的訪華行程終於落定，成為5年來首位訪問中國的美國國務卿。布林肯今日下午會與國務委員兼外長秦剛會面，並於晚上舉行工作晚宴。

布林肯展開兩天訪華行程 與秦剛在京舉行會談

布林肯：美中要建立更好溝通渠道 確保競爭不會演變成衝突

《澎湃新聞》引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯稱，布林肯訪華談不上是「破冰」，只能說是中美願意結束前段時間的僵冷狀態，繼續推進高層互動，試看能否處理兩國關係中一些突出問題，以及推動兩國在部分問題上的協調與合作。至於這次訪問結果如何，還需結合接下來的雙邊互動才能做判斷。

他認為，布林肯此訪是中美去年11月兩國元首會晤期間達成的共識，是推進兩國高層交往的一個重要環節。同時，布林肯這次訪問也想與中方確認接下來雙方高層交往的「路線圖」和「時間表」。

吳心伯分析，未來一段時間，中美在經貿、氣候領域的對話或將陸續恢復，甚至包括美國交通部長訪華，商量中美之間航班的事情。此外，去年時任眾議院議長佩洛西訪台後暫停的溝通和交往也有望恢復，兩軍之間或恢復1至2個工作層面的溝通對話機制，但目前要恢高層軍事交往仍比較困難。他又指，布林肯及美方官員正密切關注中方領導人會否出席11月在三藩市舉行的亞太經合組織峰會。

外交部再宣布8項對美反制 取消軍方高層通話、暫停司法合作

布林肯訪華為中美「破冰」帶來契機 關係緩和非一日之功

責任編輯：易燕丹

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