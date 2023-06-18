內地經濟學家：中國月入3千達中等收入 逾6成人口屬低收入人群

浙江大學資深教授、共享與發展研究院院長李實表示，每個月3000元（人民幣，下同）左右的收入，基本上就可以達到中等收入群體的標準，據他測量，2022年中國中等收入群體的規模大概達到了4.6億人左右。

據騰訊財經，李實長期跟蹤監測中等收入群體，曾三次獲得孫冶方經濟學獎，他表示，國家統計局2017年測量的中等收入群體達到了4億人左右，使用的是絕對標準。這個絕對標準是在當時價格不變的情況下，如果三口之家年收入在10萬到50萬這個區間內，這個家庭就屬於中等收入人群。

2017年到2022年這五年時間內，因為居民收入是在不斷增加，雖然增加的幅度相對以前來說是偏低的，但是畢竟一些低收入人群他們的收入還在增加，增加就意味着他們就有可能成為中等收入人群。按測算，這5年中國中等收入群體增加了5000萬-6000萬。平均下來，大概一年增加1000萬左右。

中國65%左右屬於低收入人群

李實並強調，不是說你是中等收入人群以後，你就一定會過上好日子。中等收入群體的標準只考慮收入，這個群體內部，有人可能收入高日子過得很舒服；有人可能剛剛越過這個標準的門檻，日子過得還是很艱難，完全有可能。

李實表示，即使在發達國家，絕大部分人都不認為自己是中等收入群體。另外，從中等收入群體的收入分佈來說，應該說絕大部分人群的收入實際上在10萬-30萬之間，大概佔到80%以上。三口之家年收入超過30萬的這部分人群，比重並不是很大。這說明中國的經濟發展水平並不是很高，還是一個發展中國家。

他指出，中國大概只有33%左右的人口，是屬於中等收入群體；高收入人群的比重很低，大概只有2%-3%；剩下的65%左右是屬於低收入人群。

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