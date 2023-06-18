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內地防汛四級嚮應範圍擴至8省 國家防總加派工作組指導工作

社會熱點 21:07 2023/06/18

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根據汛情發展，國家防總針對廣西、江蘇啟動防汛四級應急響應，繼續維持針對浙江、安徽、江西、湖北、湖南、貴州的防汛四級應急響應。另加派兩個工作組分赴湖南湖北、江西安徽協助指導地方開展防汛工作。

內地氣象部門預報，未來10天江南華南等地多降雨過程，與常年同期相比，蘇皖南部、浙江西部、江西中北部、湖南、廣西中北部、貴州南部、雲南西部等地的部分地區累計降水量偏多。

應急管理部今日組織防汛專題視頻會商調度，與中國氣象局、水利部聯合研判雨情汛情發展趨勢，調度湖北、江西、湖南、安徽、浙江、貴州等省防指，細化安排部署重點地區防汛救災工作。

國家防總辦公室亦向上海、江蘇、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、雲南等省份防指下發通知，要求加強精準監測預報和會商研判，落實好「叫應」機制，確保危險預警信息及時傳達到基層責任人，強化預警和應急響應聯動措施，嚴防山洪地質災害、中小河流洪水和城市內澇，果斷提前轉移受威脅群眾，全力組織搶險救援、救災救助。

責任編輯：易燕丹

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