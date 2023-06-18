【中美關係】布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日（18日）抵達北京，展開兩日訪華行程，是五年來首位訪華的美國國務卿，也是拜登政府上台以來訪華的最高級別美國官員。他今日下午與國務委員兼外長秦剛會談，歷時5個半小時。

據央視新聞，秦剛表示，當前，中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。中方對美政策始終保持連續性和穩定性，根本遵循是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。

他表示，希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。雙方應不折不扣落實習近平主席和拜登總統巴厘島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出明確要求。秦剛指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。

雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了長時間坦誠、深入、建設性溝通。雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。

雙方同意保持高層交往。布林肯國務卿邀請秦剛國務委員兼外長訪美，秦剛表示願在雙方方便時訪美。

雙方同意繼續推進中美關係指導原則磋商及中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題。

雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。雙方還就共同關心的重大國際和地區問題交換了看法。

美方稱，國務卿強調了外交和在所有問題上保持開放溝通渠道的重要性，以減少誤解和誤判的風險。並稱布林肯邀請秦剛到華盛頓繼續討論。

責任編輯：蒯宇澄