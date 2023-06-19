李強見德總統 稱願同德方一道堅持和平發展合作

國務院總理李強乘包機抵達柏林勃蘭登堡機場，對德進行正式訪問，並將與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）共同舉行第七輪中德政府磋商。

（更新李強見德國總統）

據央視新聞，當地時間周一（19日）上午，李強在柏林總統府會見德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）。李強表示，中國高度重視中德關係。此次訪德並同朔爾茨總理共同主持第七輪中德政府磋商，就是為了落實兩國元首共識，挖掘雙邊合作新機遇，充實中德全方位戰略夥伴關係內涵。中方重視德國作用，願同德方一道堅持和平發展合作，為全球穩定繁榮發揮建設性作用，為變亂交織的世界提供更多確定性。

施泰因邁爾表示德國願做中國可信任的合作夥伴，共同維護貿易自由化，應對氣候變化等挑戰。德方反對脫鉤，反對陣營對抗，願同中方加強溝通，共同為促進世界和平與發展作出努力。

李強早前抵達柏林機場時表示，德國是他就任中國國務院總理後首次出訪的第一站。第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略伙伴關係內涵，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出積極有力信號。

他強調，當今世界進入新的動蕩變革期，越是在變亂交織的時代，中德越需要加強交流合作、克服挑戰、抓住機遇，願推動中德關係實現新發展。

訪德期間，李強除會見德國總統施泰因邁爾外，還將同朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商並出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，同德工商界代表座談，訪問巴伐利亞州並參觀德國有關企業。

李強周四會轉到法國訪問，並出席新全球融資契約峰會。

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責任編輯：尹航

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