李強訪德 稱願深挖合作潛力 充實全方位戰略伙伴關係內涵

國務院總理李強昨日乘包機離開北京，應德國總理朔爾茨邀請，赴德國舉行第七輪中德政府磋商並對德進行正式訪問。

當地時間18日晚，李強乘坐的包機抵達柏林勃蘭登堡機場。

李強表示，德國是他就任中國國務院總理後首次出訪的第一站。第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略伙伴關係內涵，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出積極有力信號。

他強調，當今世界進入新的動蕩變革期，越是在變亂交織的時代，越需要中德兩國人民發揚友好傳統、加強交流合作，凝聚智慧、克服挑戰、抓住機遇。中方願同德方一道按照兩國元首達成的重要共識，推動中德關係實現新發展，攜手共創人類美好未來。

訪德期間，李強將會見德國總統施泰因邁爾，同朔爾茨總理共同主持第七輪中德政府磋商並出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，同德工商界代表座談，訪問巴伐利亞州並參觀德國有關企業。

另外，李強還應法國政府邀請，對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。

布林肯訪華第二日 與王毅會晤

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道