花旗報告：中國或在7月底政治局會議前推出更多刺激政策

花旗認為，市場期待已久的中國政策刺激可能會在7月底中共中央政治局會議舉行前隨時出台，這有助緩解中國經濟面臨的進一步惡化壓力。

花旗報告指出，上周五（16日）召開的國務院常務會議提到對中國科技公司和私募股權投資的支持；A股今年以來青睞AI（人工智能）和ChatGPT相關的股票，但深度調整後，其他股票可能會因風險偏好提升而反彈。

該行認為，相比港股市場，A股市場將從中國的政策刺激中更多受益；潛在的受益板塊包括基建（潔淨能源和建築）、消費（電動車、旅遊等）和科技（現代化和自動化）。

上周五召開國常會提到，針對經濟形勢變化，必須採取更有力措施，增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。具備條件的政策措施要及時出台、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

花旗稱，國常會召開的背景是近期一系列中國的經濟數據遠遜於預期和政府目標，合宜的政策可能將在適當時機宣布；中國遜於預期的經濟數據可能已觸底，而潛在的新政策可以緩和下行風險。

對上一次政治局會議是在今年4月，當時會議提出，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，經濟發展呈現回升向好態勢，經濟運行實現良好開局。會議還提到，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍不足，經濟轉型升級面臨新阻力，推動高質量發展仍需克服不少困難挑戰。

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責任編輯：尹航

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