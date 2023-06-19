胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　

中美外長昨日舉行長達五個半小時的會談，《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，這次會談似乎屬於「談得還不錯的」，但談妥的內容後續能否落實仍有待考驗。

胡錫進表示，國務委員兼外長秦剛與美國國務卿布林肯結束會談後，雙方各自發表公告，其中最接近的表述是，中方對會談使用了「長時間坦誠、深入、建設性」的描述，美方使用了「坦誠、實質、建設性」這幾個形容詞。另外，雙方還提到要擴大或促進兩國人員交流，證實了布林肯邀請秦剛訪問華盛頓。

雙方通報也有「各說各的」部分。中方的通報闡述中國對穩定中美關係的原則立場，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。

美方通報則稱，布林肯表示「美國將始終捍衛美國人民的利益和價值觀，並與其盟國和夥伴合作，推動我們對自由、開放和維護基於國際規則的秩序的世界願景」，但沒有提及與中國 「激烈競爭」的說法。

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胡錫進認為，這次雙方肯定不能算「談崩了」，由於有邀請秦剛訪美、繼續推進多個磋商以及擴大人員交流等成果或共識，似乎屬於「談得還不錯的」。

但胡也指出，中美的問題常常是見面了，會談氛圍和結果往往不錯，但後續落實則會有很多落空，或者落實過程被某個事件打斷，從而造成中美關係之前相當長一段時期「震盪下行」。他認為，這次會談的結果在很大程度上取決於美方會不會再玩見面說一套，見面後實際做一套的把戲。

外媒：除同意繼續對話似乎少有共識

此外，路透社分析稱，會後中美說法非常相似，都認為這次會談有所助益。不過，雙方除了同意繼續對話，並由秦剛赴華盛頓再行會談之外，似乎少有共識。報道又指，美國官員在會談後向西方記者作簡報時，不願多談布林肯是否會和中國國家主席習近平會面，以及秦剛何時可能訪美。

美聯社引述美國官員表示，美中雙方雖未能化解他們最嚴重的歧見，但能夠以建設性方式進行討論，並且同意繼續會談。不過，兩國間最棘手議題獲得任何重大突破的前景仍然渺茫。

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責任編輯：易燕丹

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