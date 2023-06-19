  • 30°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　

國情動向 12:02 2023/06/19

分享：

分享：

中美外長昨日舉行長達五個半小時的會談，《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，這次會談似乎屬於「談得還不錯的」，但談妥的內容後續能否落實仍有待考驗。

胡錫進表示，國務委員兼外長秦剛與美國國務卿布林肯結束會談後，雙方各自發表公告，其中最接近的表述是，中方對會談使用了「長時間坦誠、深入、建設性」的描述，美方使用了「坦誠、實質、建設性」這幾個形容詞。另外，雙方還提到要擴大或促進兩國人員交流，證實了布林肯邀請秦剛訪問華盛頓。

雙方通報也有「各說各的」部分。中方的通報闡述中國對穩定中美關係的原則立場，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。

美方通報則稱，布林肯表示「美國將始終捍衛美國人民的利益和價值觀，並與其盟國和夥伴合作，推動我們對自由、開放和維護基於國際規則的秩序的世界願景」，但沒有提及與中國 「激烈競爭」的說法。

布林肯展開訪華行程 與秦剛在京會談5.5小時（更新版）

【中美關係】布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往

胡錫進認為，這次雙方肯定不能算「談崩了」，由於有邀請秦剛訪美、繼續推進多個磋商以及擴大人員交流等成果或共識，似乎屬於「談得還不錯的」。

但胡也指出，中美的問題常常是見面了，會談氛圍和結果往往不錯，但後續落實則會有很多落空，或者落實過程被某個事件打斷，從而造成中美關係之前相當長一段時期「震盪下行」。他認為，這次會談的結果在很大程度上取決於美方會不會再玩見面說一套，見面後實際做一套的把戲。

外媒：除同意繼續對話似乎少有共識

此外，路透社分析稱，會後中美說法非常相似，都認為這次會談有所助益。不過，雙方除了同意繼續對話，並由秦剛赴華盛頓再行會談之外，似乎少有共識。報道又指，美國官員在會談後向西方記者作簡報時，不願多談布林肯是否會和中國國家主席習近平會面，以及秦剛何時可能訪美。

美聯社引述美國官員表示，美中雙方雖未能化解他們最嚴重的歧見，但能夠以建設性方式進行討論，並且同意繼續會談。不過，兩國間最棘手議題獲得任何重大突破的前景仍然渺茫。

布林肯訪華第二日 與王毅會晤

內地學者：布林肯訪華試圖確認中美高層交往時間表

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

布林肯展開訪華行程 與秦剛在京會談5.5小時（更新版）
2023/06/18
布林肯展開訪華行程 與秦剛在京會談5.5小時（更新版）
內地學者：布林肯訪華試圖確認中美高層交往時間表
2023/06/18
內地學者：布林肯訪華試圖確認中美高層交往時間表
【中美關係】布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往
2023/06/18
【中美關係】布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往
布林肯訪華第二日 與王毅會晤
今日
布林肯訪華第二日 與王毅會晤

你可能感興趣

布林肯展開訪華行程 與秦剛在京會談5.5小時（更新版）
21:37 2023/06/18
布林肯展開訪華行程 與秦剛在京會談5.5小時（更新版）
內地學者：布林肯訪華試圖確認中美高層交往時間表
15:15 2023/06/18
內地學者：布林肯訪華試圖確認中美高層交往時間表
【中美關係】布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往
23:30 2023/06/18
【中美關係】布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往
地緣政治 外交 中美關係 環球時報 台獨 布林肯 美國 中國

上一篇文章

布林肯訪華難有成果？美國專家：最大希望在這裏

下一篇文章

宋濤晤夏立言：在堅持「九二共識」基礎上加強交往
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
【中共二十大】中央委員會委員名單公布 不包括李克強、栗戰書、汪洋、韓正
美媒：氣球風波後拜登想與習通話 官員用這理由勸阻他
美媒：氣球風波後拜登想與習通話 官員用這理由勸阻他
【中美關係】布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往
【中美關係】布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往
布林肯展開訪華行程 與秦剛在京會談5.5小時（更新版）
布林肯展開訪華行程 與秦剛在京會談5.5小時（更新版）
布林肯：美中要建立更好溝通渠道 確保競爭不會演變成衝突
布林肯：美中要建立更好溝通渠道 確保競爭不會演變成衝突
內地學者：布林肯訪華試圖確認中美高層交往時間表
內地學者：布林肯訪華試圖確認中美高層交往時間表
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款