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布林肯訪華難有成果？美國專家：最大希望在這裏

國情動向 12:28 2023/06/19

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美國國務卿布林肯訪華，中方在機場未有以紅地毯迎接，美方官員事前亦稱布林肯此行沒有期望清單，外界普遍認為中美關係緊張有望不再加劇，已是布林肯訪華的重要成果。但除此以外，有美國專家預期，布林肯訪華帶來的最大希望，是開啟了美國財金和貿易官員稍後接力訪華的大門。

《華盛頓郵報》引述消息人士報道，相比布林肯，中國方面原本更傾向於接待美國經貿官員訪華，但白宮堅持讓總統拜登心腹布林肯先行。分析指，中方因此認為，接待布林肯是迎來美國經貿官員前的必要一步。

布魯金斯學會高級研究員、世界銀行前駐北京代表杜大偉（David Dollar）說：「布林肯訪華帶來的最大希望，在於為美國財長耶倫、商務部長雷蒙多稍後訪華鋪路。中方關注美方各種貿易和科技限制，但布林肯團隊並非談判這些議題的適合人選。」

《華爾街日報》提及，美國希望歐洲和亞洲夥伴支持美方對華技術限制，但並非所有國家都願意跟從，他們的擔憂為中國提供了機會。

報道亦引述杜大偉稱，中方預計美國會實施進一步技術制裁。「中國所以願意與布林肯會面，重新開放溝通渠道，一定程度上是為了向歐洲和其他美國盟友，展示中國願意合作阻止中美關係進一步惡化，這或使歐洲更不願意全面支持美國。」

胡錫進稱中美外長「談得還不錯」 但談妥的能否落實待考驗　

布林肯邀請秦剛訪美 雙方同意保持高層交往

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責任編輯：連兆鋒

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