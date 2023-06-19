疫後首個618收官未披露銷售額 專家：中國消費仍疲軟

疫情後首個618購物節收官，多個電商平台陸續發佈相關增長數據，惟未有公佈最終交易成績。有分析指，中國消費者的信心仍然疲軟。

作為疫情後首個年中大促，內地多個電商平台祭出大幅折扣以提振銷售，淘寶天貓、京東均表示今年618是「全行業投入力度最大」「歷史上最大投入」的一屆。

據淘寶天貓消息，截至6月18日凌晨零時，超256萬名中小商家今年618的成交額超過去年同期；18日零點剛過，成交破億品牌數已達305個。京東表示，今年京東618增速超預期，再創新的紀錄，大量品牌商家獲得增長，新增趨勢品類超1200個。小米618全渠道累計支付金額突破194億元。

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不過，多個平台均未披露其商品交易總額數據，今年或將成為首個沒有最終成績單的618購物節。

美聯社引述分析人士指，儘管淘寶、天貓、京東和拼多多等購物平台提供了數十億美元的折扣，但中國消費市場走出疫情的腳步仍略顯蹣跚。

中國市場研究集團（CMR）的創始人雷小山（Shaun Rein）稱，中國消費的信心由於地緣政治、疫後的羸弱和中國國內政治等綜合因素，仍處於疲軟狀態。

雷小山說，中國消費者在過去數月間，一直處於對價格很敏感的狀態、不斷尋找優惠並進行降價交易。而過去幾年來，中國商家已因疫情打了許久的折扣，今年618的折扣與前幾個月相比，也並未好上太多，因此消費者不太可能進行更多採購。

責任編輯：易燕丹

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