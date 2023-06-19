習近平晤布林肯 讚揚在具體問題上有進展「這很好」（有片）

國家主席習近平在人民大會堂會見訪華的美國國務卿布林肯。習近平表示，希望布林肯這次訪華能夠為穩定中美關係發揮積極作用。他還指，布林肯稍早前與王毅、秦剛的會談取得進展，「這很好」。布林肯表示，美方不尋求「新冷戰」、不支持「台灣獨立」，期待同中方負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

習近平：美國勿損害中國的正當權益

習近平表示，中共政治局委員、中央外事辦主任王毅及國務委員兼外長秦剛，與布林肯進行了長時間的會談，總體上坦誠、深入，雙方同意落實好他與美國總統拜登在印尼峇里島達成的共識，雙方亦在一些具體問題上取得進展、達成共識，他形容是很好。

習近平並未詳述美中這次就哪些問題達成協議。據BBC報道，布林肯此行至今宣布的協議，除了中國外長秦剛將訪美，另外就是雙方增加航班及推進對話交流。

習近平還指，國與國交往，總要相互尊重、以誠相待，他希望布林肯今次訪華，能為穩定中美關係多發揮積極作用。

習近平強調，世界在發展，時代在變化。世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。

布林肯重申不尋求「新冷戰」 強調保持溝通

他說，當前，國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。

習近平指出，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。

他表示，中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持他同拜登峇里島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。

布林肯表示，拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程。美方遵守拜登總統作出的承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突，期待同中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

據路透社報道，這次會面可能有助於推動今年晚些時候習近平與美國總統拜登的會面。

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責任編輯：尹航

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