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布林肯：美方不尋求在經濟上圍堵中國

國情動向 21:08 2023/06/19

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美國國務卿布林肯與習近平會面後在北京見記者，形容與中方的交流坦誠、實質和有建設性。雙方同意有需要穩定關係，又稱美方不尋求在經濟上圍堵中國。

布林肯指，其中一項此行重要議題是消除中方一個看法，以為美國尋求在經濟上圍堵中國。他指，美方不尋求脫鈎，而是希望降低風險、尋求多元化。

他表示，美國將繼續採取有針對性的行動來保護美國的國家利益，亦準備在公共衞生、食品安全等兩國共同關心的領域與中國合作。

他又稱向中方反映擔憂台海出現「挑釁」行為，並重申了美國長期奉行的一個中國政策不變、不支持台灣獨立、反對任何一方改變現狀、支持和平解決兩岸分歧；同時依據台灣關係法，確保台灣自我防衛。另外，他重申中國應為烏克蘭的和平發揮建設性作用。

布林肯又稱預期美方高級官員會在未來數周訪問中國，亦會與中方研究增加兩國直航航班，歡迎有更多中國官員訪問美國。

布林肯還說，美中之間的軍方溝通絕對至關重要，目前中國還沒有同意推進這一進程，這是中美必須繼續努力解決的問題。

談到此行的目標時稱，布林肯指出，已實現了所有的目標，通過這次訪問，能夠回到更加開放的中美溝通渠道。他又稱，進展是艱難的，需要時間，不是一次訪問就能實現的結果，他希望和期待有更好的溝通。


責任編輯：蒯宇澄

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