拜登：布林肯訪華取得進展 美中關係走在正確道路

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外交部：中美就增加客運航班保持溝通
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美國國務卿布林肯結束兩天訪華之旅，總統拜登周一（19日）表示，布林肯的行程取得進展，他做了一項了不起的工作，美中關係正走在正確的道路上。布林肯接受媒體訪問時稱，中國的間謀氣球事件應該結束了（should be closed），美方已就作出表態，以確保事件不會再次發生。
*更新布林肯訪問內容
白宮發言人尚皮埃爾形容，布林肯與中國國家主席習近平和其他中國官員進行了建設性對話，為美中關係向前邁出良好一步。他在本次訪問中向中方強調了保持溝通渠道暢通的重要性，並提到美國將繼續利用外交途徑，提出關切議題並尋求與中國的合作。對於美中領導人何時會面，皮埃爾稱目前尚無時間表。
布林肯受訪時訪露，未能在美中軍事溝通渠道方面取得進展，但雙方都正努力達成協議，同意確保不會因為溝通不順暢或誤解而出現意外衝突。另外，他也要求中國政府對可能向俄羅斯提供可用於打擊烏克蘭的技術的私營企業保持警惕，盡管他未看到提供致命援助的證據。
針對中國的間謀氣球事件，布林肯表示，美方已作出必要反應來保護自身利益，說了需要說的話。只要它不發生，事件應該告一段落。
中國外交部官員周一稍早談到布林肯訪華的成果，稱中美雙方達成了一些積極共識和成果，最重要一條是，同意落實兩國元首巴厘島會晤時確定的共識，回到會晤確定的議程。中方向布林肯表示，中美關係陷入低谷的根源在於美方抱持錯誤的對華認知，台灣問題是其中最重大的問題，也是最突出的風險。
責任編輯：陳建錫