拜登：布林肯訪華取得進展 美中關係走在正確道路

美國國務卿布林肯結束兩天訪華之旅，總統拜登周一（19日）表示，布林肯的行程取得進展，他做了一項了不起的工作，美中關係正走在正確的道路上。布林肯接受媒體訪問時稱，中國的間謀氣球事件應該結束了（should be closed），美方已就作出表態，以確保事件不會再次發生。

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白宮發言人尚皮埃爾形容，布林肯與中國國家主席習近平和其他中國官員進行了建設性對話，為美中關係向前邁出良好一步。他在本次訪問中向中方強調了保持溝通渠道暢通的重要性，並提到美國將繼續利用外交途徑，提出關切議題並尋求與中國的合作。對於美中領導人何時會面，皮埃爾稱目前尚無時間表。

布林肯受訪時訪露，未能在美中軍事溝通渠道方面取得進展，但雙方都正努力達成協議，同意確保不會因為溝通不順暢或誤解而出現意外衝突。另外，他也要求中國政府對 可能向俄羅斯提供可用於打擊烏克蘭的技術的私營企業保持警惕，盡管他未看到提供致命援助的證據。

針對中國的間謀氣球事件，布林肯表示，美方已作出必要反應來保護自身利益，說了需要說的話。只要它不發生，事件應該告一段落。

中國外交部官員周一稍早談到布林肯訪華的成果，稱中美雙方 達成了一些積極共識和成果，最重要一條是，同意落實兩國元首巴厘島會晤時確定的共識，回到會晤確定的議程。中方向布林肯表示，中美關係陷入低谷的根源在於美方抱持錯誤的對華認知，台灣問題是其中最重大的問題，也是最突出的風險。

責任編輯：陳建錫