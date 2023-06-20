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美媒：經濟復甦乏力 中國小型企爭相裁員

國情動向 09:58 2023/06/20

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《華爾街日報》報道，隨著中國經濟復甦乏力，國內的小型企業對經濟前景感到不安，正紛紛裁員並為如何償還債務而發愁。

報道提到，由官方數據、銀行披露的資訊，以及對小企業主的採訪顯示，當前許多中小企業步履維艱。中國中小企業協會的最新調查，不到40%的中小企在滿負荷運營，即能生產多少就生產多少。中小企對中國經濟至關重要，2018年底，中小企吸納就業人員2.33億人，但這是此類數據最近一次公開。

該報訪問了一些中小企的老闆，一名浙江溫州的葡萄酒和茶葉零售商透露，他認識的許多當地企業主正在裁員並試圖削減成本，以應對工廠訂單的減少。他又透露，很多企業無意獲得新融資，雖然當前融資相對容易獲得，但多數當地企業借款只是為了維持生存，而不是擴張，除非這有助於清償以前的債務。

另一廣東佛山的家具零售商則表示，疲軟的房地產市場打擊了他的生意，因為置業是家具製造商的一個可靠需求來源，當前家具真的賣不動。

花旗集團首席中國經濟學家余向榮稱，中小企正成為一個惡性循環的受害者，而這個惡性循環正在影響整體經濟。他表示，一些民營企業的糟糕表現正在導致信心的喪失，而信心的低下正使得這些企業的情況難以改善。另一經濟學家警告，小微企面臨的問題不能與整體經濟割裂開來，因為它們是就業的主要來源。

責任編輯：陳建錫

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經濟 裁員 中國

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