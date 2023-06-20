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秦剛與德外長通話：反對「脫鉤」攜手支持經濟全球化

國情動向 11:54 2023/06/20

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國務委員兼外長秦剛與德國外長貝爾伯克通電話，強調反對「脫鉤斷鏈」，中國的發展對德國是機遇，中德之間要合作，推動雙邊關系健康穩定發展，攜手支持經濟全球化。

秦剛表示，中德是重要合作伙伴，中德關系非常緊密。中國的發展對德國是機遇而不是挑戰，更不是威脅，中德之間要合作而不是對抗。中方堅持奉行獨立自主的和平外交政策和互利共贏的開放戰略，願同德方秉持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏原則，推動雙邊關系健康穩定發展，攜手支持經濟全球化，反對「脫鉤斷鏈」，共同踐行真正的多邊主義，維護地區和世界和平與穩定，為世界注入更多穩定性、確定性和建設性。

秦剛稱，兩國外交部將繼續發揮雙邊關系總協調作用，深化各層級交流對話，加強在國際和地區事務上溝通協調，合作應對氣候變化等全球性挑戰。

貝爾伯克表示，德方願同中方共同努力，推動李強總理此訪和政府磋商取得積極成果。德方堅持一個中國政策，願同中方密切各層級交往互訪，深入溝通，增進了解，加強在經貿、應對氣候變化、綠色發展、人文等領域合作。

雙方還就烏克蘭危機交換了看法，同意繼續保持溝通。

責任編輯：陳俊賢

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經濟 外交 德國 中國

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