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據報美議員施壓車企 減少對中國供應鏈依賴

經濟脈搏 10:42 2023/06/20

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據彭博社，4位美國議員周二（20日）前往底特律，向福特汽車、通用汽車行政總裁施壓，要求他們減少供應鏈對中國的依賴，特別是在電動汽車電池方面。

報道引述知情人士透露，議員將提出對福特汽車與中國寧德時代合作關係、汽車公司對中國依賴程度的關切。

議員們還計劃會晤福特行政總裁吉姆·法利（Jim Farley）以及通用汽車行政總裁瑪麗·芭拉（Mary Barra）等人。

這四名議員都來自新成立的眾議院中國特別委員會，分別是共和黨人麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）、約翰·穆羅爾（John Moolenaar），以及民主黨人拉賈·克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）和哈利·史蒂文斯（Haley Stevens）。

知情人士稱，他們可能會提出寧德時代與中國共產黨關係密切，而且受到了來自中國政府的補貼，不利於美國企業發展。因為討論未公開，知情人士要求匿名。

報道指，此行凸顯出美國政府在試圖緩和與中國關係時面臨着來自國內的壓力。周一早些時候，美國國務卿布林肯稱在對北京為期兩天的訪問結束後，中美關係取得了一定進展，布林肯強調沒有沒有試圖遏制中國經濟。

責任編輯：袁瑋婧

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