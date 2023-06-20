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官媒：內地二季度GDP料按年增長7%以上

經濟脈搏 10:33 2023/06/20

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二季度即將結束，官媒《證券日報》訪問多名經濟學家，普遍認為在去年基數偏低下，本季GDP增長有望在7%以上，並帶動上半年增速達到6%。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，經歷一季度較快的低位回升後，4月份經濟復甦力度開始轉弱，5月份消費、投資、工業生產等宏觀數據偏弱勢頭還在延續。二季度GDP增速有可能升至7.5%左右，這意味著上半年經濟增速有望達到6.0%。6月份政策性降息落地後，或將持續推出促進經濟復甦的政策措施。

中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗指，二季度GDP增速或為7.0%，服務、可選消費品和國內定價工業品價格或繼續回升，帶動CPI和PPI溫和向上。中國民生銀行首席研究員溫彬指，隨著政策效應的持續釋放，經濟有望進一步回升，預計三季度和四季度GDP增速分別為4.8%和5.8%左右。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟則指，二季度以來需求有所不足、內生動力偏弱成為經濟復甦主要掣肘。應客觀理性地看待經濟增長，充分估計三季度、四季度經濟增長可能面臨的不確定性與挑戰。財政政策可更積極地開展補貼、優惠，加大對消費支持，貨幣政策可通過結構性工具在消費信貸領域發力。

同時要通過加大社會保障和轉移支付、穩定就業、多渠道增加城鄉居民收入等方面的工作，穩住居民收入預期和消費意願，提振消費和內需。

責任編輯：陳建錫

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