分析：內地6月五年期LPR降幅低於預期 地產強刺激仍謹慎

內地下調貸款市場報價利率（LPR），1年期和5年期均下調10基點，與中期借貸便利（MLF）降息幅度保持一致。業內人士稱，本次LPR「對稱降息」，令此前五年期有望下調更多的期待落空，顯示監管層對房地產的強刺激仍偏謹慎，市場應降低對相關的政策期望。

南京證券固定收益分析師楊浩表示，五年期LPR降幅低於預期，沒有定向刺激地產的意思。大部分城市房貸利率已到4%之下，部分城市甚至低至3.6%，絕對水平已經很低，因此LPR降多了作用料也有限。目前來看，對相關的政策期望不要太高。

野村指出，中國不斷惡化的房地產業可能引發新一輪「螺旋式下行」。儘管人行本月陸續「降息」政策利率後可能會有更多的貨幣刺激措施出現，但預計措施影響有限。

野村認為，中國中央政府可能不得不再次扮演最後借款人和消費者的角色，以支持地方政府，這些地方政府已受到土地銷售收入急劇收縮的嚴重打擊。中央政府也可能給予地方政府更大的空間，在房地產領域推出更多的寬鬆措施。

野村亦表示，市場應該降低對快速和萬能方案出台的期望。

稍早前，高盛下調中國經濟增長預測至5.4%，原因包括不利因素持續和政策應對刺激措施選項有限。

內地6月LPR下調10基點

美媒：經濟復甦乏力 中國小型企爭相裁員

責任編輯：尹航

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