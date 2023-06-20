華為被爆向30家日企收專利費 官媒：印證中企話語權增加

近日華為被爆被曝正在向大約30家日本中小企業收取專利技術使用費，涉及搭載「無線通信模塊」的通信設備製造商和系統公司。官媒《環球時報》指，從側面印證了中國企業在通信行業的話語權正在增加。

日經新聞引述華為在日本部門的的消息人士透露，公司目前正與日本約30家電信相關公司談判，未來將加強在東南亞徵收特許權使用費。消息指，由於美國早前因資訊安全等問題大力制裁華為，令其產品難以銷售海外，收入大減。由於專利費不受貿易制裁限制，頓成華為的「新水源」。

據悉，涉及的企業不分規模，甚至連員工人數在150人左右的初創企業和數人規模的小型企業被要求支付專利費。日經援引分析稱，華為方面要求的專利使用費水平是每台通信設備50日元以下的固定費用、系統售價的0.1%以下的費率。

華為在全球共持有有效授權專利超過12萬件

華為是全球最大的專利權利人之一。根據華為2022年財報，截至2022年底，華為在全球共持有有效授權專利超過12萬件。

華為在2022年財報中稱，公司在移動通信、短距通信、編解碼等多個主流標準專利領域居於領先地位，已經有數百家企業通過雙邊協議或專利池付費獲得了華為的專利許可。 2022年，與華為簽訂雙邊協議、付費獲得華為專利許可的企業有29家， 來自中國、美國、歐洲、日本、韓國等。

由於地緣政治等原因，華為有些產品無法在海外市場順利銷售，但專利費卻不受這些因素影響。有信息顯示，華為在美國市場也在收取專利費。

日本汽車製造商鈴木汽車與華為達成協議，到2022年底，將授權與用於聯網汽車的4G通信技術相關的標準必要專利。

日經新聞稱，更多的日本公司可能面臨華為的付款要求。總部位於東京的研究公司Seed Planning表示，使用華為專利技術的無線通信模塊對於聯網物聯網（IoT）網絡是不可或缺的。該技術正在自動駕駛、自動化工廠、醫藥、電力和物流等領域得到應用。

不僅僅是日本，日經新聞稱，在東南亞的其他國家，華為似乎也在加強收取專利使用費。

《環球時報》援引熟悉華為的通信業人士的話稱，由於華為在通信領域擁有大量專利，向相關企業收取專利費也是業內正常做法，從側面印證了中國企業在通信行業的話語權正在增加。

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責任編輯：袁瑋婧