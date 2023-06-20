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Nvidia頂級AI芯片斷供中國大半年 但在深圳華強北有貨？

國情動向 11:44 2023/06/20

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Nvidia去年因應華府禁令向中國斷供頂級AI芯片，路透社報道，這些芯片在深圳的華強北電子市場仍能輕鬆買到，買家包括中港企業，甚至是地方政府。

路透社採訪了幾名華強北的商家，他們主要通過兩種方式採購芯片，一是搶購Nvidia向美國大企業大量發貨後流入市場的多餘庫存，二是通過在印度、台灣和新加坡等地註冊的公司進口。一些商家的開價比定價翻倍，而買家通常是應用程式開發人員、初創企業、研究人員或遊戲玩家，也有一些地方政府人員。

小批量的交易相對容易地規避華府的制裁，約10名中港兩地買家向路透社透露，他們能夠輕鬆採購到少量A100。

報道指，在OpenAI的ChatGPT獲得巨大成功後，AI在全球範圍內蓬勃發展，推動上述芯片需求急劇上升，特別是對Nvidia芯片的需求，後者被廣泛認為是處理機器學習任務的最佳選擇。但目前無法估計流入中國的A100和H100芯片總量，也無法了解正在發生的交易能在多大程度上滿足需求。

有市場人士認為，華府不會太在意這類少量交易，只有當中國在相關領域迎頭趕上、對美國構成更大威脅時，才會看到更嚴格的執法。

Nvidia回應路透稱，公司不允許向中國出口A100或H100，如客戶違反協議，將採取適當行動。美國商務部、中國國新辦、工信部未回應路透的置評請求。

責任編輯：陳建錫

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