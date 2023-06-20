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內地LPR降息落地 專家料後續還有這些加碼政策

經濟脈搏 15:15 2023/06/20

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內地6月貸款市場報價利率（LPR）時隔10個月迎來下調，市場預期，後續貨幣、財政、產業、就業政策等均有望逐步加碼。

市場對本月LPR調降已有預期，但在各期限降幅上存在分歧，市場原憧憬5年期品種的降幅將更大。

澎湃新聞引述光大證券首席固收分析師張旭指出，本月5年期以上LPR隨MLF降低10bp既是合理的也是合適的。他強調，對於房地產行業平穩健康發展的支持不能完全依賴於5年期以上LPR的降息。

東方金誠首席分析師王青指出，本次LPR報價下調的宏觀背景是二季度以來經濟修復動力穩中偏弱，樓市也再度出現轉弱勢頭，需要宏觀政策適度加大逆周期調節力度，其中引導實體經濟融資成本下調，進一步加大房地產行業支持力度，是當前提振經濟修復動能的一個重要發力點。

未來政策性降息還有空間

他認為，視下半年經濟走勢而定，在物價水平持續溫和的前景下，若需要進一步加大逆周期調控力度，未來政策性降息還有空間。下半年1年期LPR報價也存在跟進下調的可能，即使下半年政策利率保持穩定，5年期以上LPR報價也有可能單獨下調，主要目標是進一步引導居民房貸利率下行，推動房地產行業儘快實現軟着陸。下半年推動5年期以上LPR報價單獨下調的直接動力或將包括央行有可能繼續實施降准，以及存款利率還有一定下調空間等。

隨着新一輪降息落地，市場預期將有更多政策陸續出台。中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，隨着降息落地和LPR報價下調，後續貨幣、財政、產業、就業政策等均有望逐步加碼和協同發力，以促進需求進一步修復。可期待的政策空間或包括：

一是財政赤字和專項債使用有望提速、政策性金融工具有望加大發行量，以補充項目資本金，支持基建投資。減稅降費等舉措進一步出台，擴大降成本的空間。

二是「金融支持房地產十六條」之後，房地產接續性政策有望繼續出台，以防範債務風險，加快房地產鏈條良性循環；更大力度推進「保交樓」，進一步壓實地方政府責任，推動銀行在商業化原則基礎上加大金融支持。

三是結構性貨幣政策工具、支持大宗消費等領域政策有望加碼，促進制造業投資尋找結構性新動能、縮小短板領域的差距、更好發揮消費的「壓艙石」作用。

四是通過地方債和貸款置換、展期、重組等方式穩妥化解地方隱性債務，避免產生進一步金融風險。

光大證券認為，在接下來的一段時間內，相關部委的政策將陸續出台，以盡快推動經濟持續回升向好。

「當前精準有力的貨幣政策已經為擴大有效需求盡了全力，但單靠貨幣政策單打獨鬥可能還不足以應對當前經濟形勢的變化。歷史上看，鮮有貨幣政策明顯加大逆周期調節力度而財政、產業等調控政策『置身事外』的情況。而且，近些年我國更是注重加強各類政策的協調配合，形成共促高質量發展合力。」張旭指出。

分析：內地6月五年期LPR降幅低於預期 地產強刺激仍謹慎

官媒：內地二季度GDP料按年增長7%以上

責任編輯：袁瑋婧

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宏觀分析 中國市場 財政政策 經濟數據表現 減稅 LPR 經濟 金融 貨幣政策 地產

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