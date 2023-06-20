「靠金融吃金融」 人民銀行前副行長范一飛涉受賄被逮捕

人民銀行原黨委委員兼副行長范一飛涉嫌受賄案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對范一飛作出逮捕決定。人行召開警示教育大會，要求各級幹部從范一飛等案件中深刻汲取教訓，保持政治定力，同一切不良風氣和腐敗行動作堅決鬥爭。

據中央紀委國家監委此前通報，范一飛長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所；在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益；為官不廉，縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動。

通報又指他「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，已對其作出開除黨籍及開除公職處分。

現年59歲的范一飛長期在中國建設銀行工作，曾任副行長和建行（亞洲）董事長。2015年2月起出任人行副行長，分管支付、金融科技、數字人民幣等領域。

人行召開警示教育大會暨主題教育推進會，會上通報范一飛等多宗 違紀違法典型案例。人行 黨委書記兼副行長郭樹清表示，十八大以來，金融反腐取得一些成績，但從全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭全局來看，金融領域反腐工作還有差距。廣大黨員幹部要保持清醒頭腦，從范一飛等案件中深刻汲取教訓，保持政治定力，牢固樹立「越往後越嚴」的意識，堅決同一切不良風氣和腐敗行動作堅決鬥爭，實現不敢腐、不能腐、不想腐一體推進的戰略目標。

外管局局長兼人行副行長潘功勝表示， 廣大黨員幹部要始終保持嚴的基調，深刻認識金融反腐的重要政治意義，準確把握金融系統反腐面臨的複雜形勢，把思想和行動統一到中央部署要求上來。 要對標中央要求，持續強化嚴的氛圍，堅持嚴管嚴治。 要堅持反面警示與正面引導相結合，推動警示教育常態化長效化。

責任編輯：易燕丹

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